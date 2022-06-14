Владивосток: Победа юных журналистов из Якутска

Редакция школьного журнала «Иллюминатор», выходящего в СОШ №30 города Якутска, заняла Первое место на III Дальневосточном конкурсе детской прессы, который на днях завершился во Владивостоке.

Полное название конкурса – «Премия в области детской и юношеской журналистики и общественных коммуникаций». Традиционно, мероприятие собирает лучшие детские и юношеские СМИ со всего Дальнего Востока. Здесь соревнуются печатные и электронный издания, начинающие блогеры и те, кто пробует себя в создании ТВ-контента. Молодые журналисты Якутска и их бортовой журнал «Иллюминатор» одержали победу в самой главной номинации – «Лучший медиа-проект».

Редакция СОШ №30 начала свою работу в сентябре 2021 года. Под руководством опытного наставника ребята взялись осваивать азы профессии журналиста, причем с первых дней к теории подключилась практика.

Руководитель редакции, журналист Анна Пшенникова:

— Мы сразу решили, что журнал будет не «понарошку». Дети, несмотря на отсутствие опыта и плотную занятость, были готовы к серьезной работе — создавать полноценное периодическое издание с оригинальным наполнением, которое будет интересно и ученикам, и педагогам, и родителям, и гостям школы – в общем, всем, кто возьмет его в руки. В результате мы сделали «Иллюминатор» — настоящий, полновесный журнал, который может составить конкуренцию даже известным подростковым изданиям.

За короткое время старшеклассникам удалось создать настоящее периодическое издание с постоянными рубриками, яркими авторами, необычными иллюстрациями и профессиональным дизайном. «Иллюминатор» выходит на 20 страницах и печатается в школьной типографии. Кроме того, вместе с «большим» журналом редакция выпускает веселое приложение для младших школьников «Самолетик».

Кстати, почему журнал называется бортовым? На этот вопрос ответила выпускающий редактор «Иллюминатора», выпускница 9 класса Камилла Туракулова:

— Наша школа носит имя Валерия Кузьмина – первого якутского летчика. И вся жизнь учеников СШ№30 традиционно связана с авиацией. Мы решили, что школа – это тот же экипаж, дружный и слаженный, который уверенно идет своим курсом. А значит, на борту должен быть свой журнал.

У молодой редакции большие планы. Со следующего года тираж издания будет увеличен, у «Иллюминатора» появится свой сайт, а в состав редакции, помимо старшеклассников, войдут представители 6-7 классов. Победа в престижном конкурсе придала молодым журналистам уверенности, а значит впереди новые материалы, увлекательные темы и большие успехи.