Педагогов оговорили и обвинили в педофилии — считают авторы открытого письма

Десятки известных и уважаемых жителей Якутии выступили с открытым письмом в защиту тех, кто может пострадать от обвинений в ложной педофилии, сообщает ТайгаПост. В последние дни в республике начались два процесса над педагогами. Многие считают, что они стали жертвами оговора своих трудных воспитанников.

«Мы, граждане Российской Федерации, выражаем глубокую озабоченность и обращаем внимание властей и общества на следующую серьезную проблему. В последние дни в Республике Саха (Якутия) начались два не связанных между собой судебных процесса над заслуженными педагогами по обвинению в педофилии. Обвинения выдвинуты воспитанниками при весьма странных обстоятельствах. Это, и личности заслуженных педагогов заставили многих в Якутии усомниться в обоснованности предъявленных обвинений и открыто выступить в защиту подсудимых. Но вся судебная практика Российской Федерации по таким делам практически не оставляет надежды на справедливое, непредвзятое рассмотрение. По первому сигналу учителей всегда берут под стражу. А правоохранительные органы изначально формируют в обществе негативное отношение к ним, что, на наш взгляд, свидетельствует об исключительно обвинительном характере предварительного следствия, не старающегося разобраться в сути происходящего».

37 известных и уважаемых якутян уже открыто подписались под этими словами. Сбор подписей продолжается, и наверняка список вырастет. Спусковым крючком для выхода этого обращения стали начавшиеся в Якутии процессы по обвинению в педофилии двух заслуженных педагогов — из школы-интерната в Вилюйском районе Николая Сивцева и патриотического клуба в Якутске Максима Местникова. Их истории хорошо знают в республике, и у многих вызывает, мягко скажем, недоумение обстоятельства, при которых им были предъявлены обвинения. На Сивцева указали сбежавшие из интерната и угнавшие машину воспитанники, которым грозила уголовная ответственность. А в случае с Местниковым обвинение в педофилии появилось на фоне конфликта педагога с директором школы. Дети, заявившие на обоих педагогов, из не очень благополучных семей.

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