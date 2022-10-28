Печальная статистика ДТП: травмированы 20 пешеходов, двое – погибли

В октябре на дорогах региона в результате ДТП более 20 пешеходов получили травмы, двое – погибли.

С начала года на дорогах республики произошло 157 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. В результате таких автоаварий 10 человек погибли, 155 — получили травмы различной степени тяжести, в том числе были ранены 33 ребенка-пешехода до 16 лет.

Только за октябрь зарегистрировано 22 наезда на пеших участников движения, что составляет 14 % от всех подобных ДТП с начала года. При этом погибли 2 человека, более 20 травмированы. Ситуацию в октябре осложнили сложные погодные условия, гололед, мокрый снег, значительное сокращение светового дня, ну и, конечно, недисциплинированность, а, порой, и безрассудство самих пешеходов. Водители также внесли свою негативную “лепту” в рост числа происшествий с пешими участниками движения. Так, на пешеходных переходах с начала года произошло 57 наездов, где 2 человека погибли, 57 – были травмированы. 13 автоаварий автоаварий произошли из-за нарушения ПДД пешеходами в состоянии опьянения: 1 человек при этом погиб, 13 обратились в медучреждения за помощью с травмами различной тяжести.

Буквально вчера, 27 октября около 17 часов вечера в г.Якутске во дворовой территории по улице Кирова дома №35 водитель-женщина управляя автомобилем Toyota Land Cruiser совершила наезд на пешехода – пожилую женщину. В результате наезда пенсионерка от полученных травм была госпитализирована в больницу.

Больше всего аварий с участием пешеходов зафиксировано из-за их внезапных выходов на проезжую часть дороги, движения по проезжей части, не предоставления преимущества в движении пешеходам водителями. Риск наезда на пешехода многократно увеличивается в условиях темного времени суток, плохой видимости, отсутствия у пеших участников движения световозвращающих элементов на одежде. Отметим, что в таких условиях заметить пешехода водителю становится крайне сложно, особенно на неосвещенных участках дорог, автодорогах вне населенных пунктов.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и водителю, и пешеходу необходимо соблюдать элементарные правила дорожной безопасности. Водитель должен всегда двигаться с такой скоростью, чтобы можно было среагировать в случае внезапного выхода пешехода на проезжую часть дороги. Перед пешеходным переходом заранее снижать скорость и предоставлять преимущество в движении пешеходам. Если водитель заметил притормозивший перед пешеходным переходом автомобиль в другом ряду нужно также притормозить либо остановиться: вероятно дорогу переходит пешеход и его просто не видно из-за автомашины. Особенно часто подобные ситуации – когда обзор пешеходного перехода ограничен другими машинами- возникают с детьми из-за их небольшого роста. Повышенную бдительность водителям следует проявлять вблизи образовательных учреждений и мест притяжения детей (детские и спортивные площадки, кинотеатры, места массового отдыха и т.д.), причем не только в местах расположения пешеходных переходов: дети могут появиться в самых неожиданном месте внезапно, ведь их поведение, в силу возраста, отвлекаемости и т.д. бывает непредсказуемым.

Травмы, полученные пешеходами в ДТП, отличаются особенно тяжкими последствиями, и это не удивительно: ведь в противостоянии человека и автомобиля, очевидно, сила на стороне металлического тяжелого механизма. Поэтому пешеход, зная и оценивая свою уязвимость на дороге, должен быть осторожным и внимательным и, конечно, следовать ПДД: переходить проезжую часть спокойным шагом в установленных местах, носить световозвращающие элементы, ходить по обочине только навстречу движению транспорта.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает следующую ответственность для пешеходов за нарушение ПДД:

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств, — влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

По сравнению со штрафами для водителей размер административного наказания для пешеходов невелик. Однако не стоит забывать, что за нарушение ПДД пешеход может поплатиться собственной жизнью. Поэтому придерживайтесь приведенных выше советов. Удачи на дорогах!