Открой рот. Приглашают желающих

27 марта в 11.00 состоится очный отборочный этап Чемпионата по чтению вслух в Якутске, сообщают в отделе продвижения Национальной библиотеки РС (Я).

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» был придуман в Новосибирске в январе 2011 года. Изначально задуманный как разовая акция проект сразу же обзавелся поклонниками и последователями.



Официальными организаторами чемпионата являются — Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и ООО «Библиоринг».



Первый «Открой рот» прошел в книжной лавке «Собачье сердце» в Новосибирске. Сейчас охват чемпионата — 200 городов России и 17 зарубежных стран. В период карантина соревнования были переведены в онлайн-формат.



«Открой рот» проходил в крупнейших библиотеках России, но чемпионат славен необычными локациями. Отборочные туры проходили в одном из старейших кинотеатров России в Москве, на крыше, под проливным дождем, в фитнес-центре, парикмахерской, в автобусе.



Правила участия простые: участники читают вслух, команда жюри оценивает технику и артистизм чтения. Победители отборочных туров в каждом городе получают в подарок книги, чемпионы получают чемпионский кубок.



Национальная библиотека Якутии приглашает к участию всех желающих в чемпионате.

По вопросам участия в обращаться по номеру: 89247635785.