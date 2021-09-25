Обидчик Саарына прокомментировал резонансную ситуацию

17 сентября в Доме дружбы народов состоялись два благотворительных концерта «Оhуор ойуу айыл5а», в котором приняли участие самые яркие звезды якутской эстрады. Обычно артисты проводят такие концерты для жителей республики, которым нужны деньги для лечения. На этот раз помощь требуется золотому голосу, достоянию республики Александру ДЬЯЧКОВСКОМУ — Ырыа СААРЫН, достойно представлявшему культуру республики на международных сценах.

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Во время Дней Якутии в Казани произошел инцидент между Саарыном и артистом Саха театра Дмитрием ТАТАРИНОВЫМ.

С 7 по 13 июня года в Казани состоялись Дни Якутии, приуроченные к 100-летию основания Татарской АССР. Церемония открытия Дней Якутии в Татарстане состоялась на площади перед Татарским государственным академическим театром имени Камала с участием президента Татарстана Рустама МИННИХАНОВА и главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА. В торжественном открытии приняли участие этно-группа «Айаархаан» и Ырыа Саарын, также в программе были представлены круговой обрядовый танец осуохай, обряд Алгыс – благословление и др.

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Нюргуяна ЯКОВЛЕВА, руководитель танцевальной группы «ZAVOD», (Москва):

— 10 июня мы ждали Саарына на наш музыкальный вечер в ресторане «Бакинский домик», посвященный национальному празднику ысыах для земляков, проживающих в Москве. В программе вечера были заявлены этно-группа «Айархаан», АЙГЫЛААН, Розанна ЗЫКОВА, ИЮЛИНА и главной фишкой был Ырыа Саарын. Вела концерт Мария СОБОЛЕВА.

Мы потеряли его, не могли дозвониться, хотя он уже был в Москве. Наконец, Саарын приехал на наше мероприятие. Увидев его, я была в шоке… Пришел весь избитый, кровь из носа льется, не останавливается. Естественно, я запретила ему в таком состоянии выходить на сцену. А Саша, несмотря на свое недомогание, хотел выступить перед земляками, так как они его очень ждали. Настолько велика была ответственность пред зрителем. На нашем вечере он должен был исполнить 10 песен и завершить мероприятие осуохаем.

Мы вызвали «Скорую», чтобы оказали первую помощь. И он смог выйти к публике в темных очках, исполнил под аплодисменты одну песню. А обследование, УЗИ он сделал уже по приезду домой…

Саарын рассказал мне, что это был артист Саха театра, некий Дима, я его не знаю. Перед вылетом в Москву артисты в Казани тусовались, и произошла эта драка. Саарын сокрушался, что не стоило сопротивляться, надо было уйти. Его сопротивление, наоборот, как будто разозлило, вызвало агрессию. Говорил, что никто не остановил Татаринова, не заступился за него.

Просто шокирована жестокостью Татаринова. Это как надо было избить, что сломать нос? Еще в юности на Саарына напали пьяные люди, жестоко избили, он был чуть ли не при смерти. Полголовы у него в пластине. И этот негодяй задел старую травму.

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Как стало известно из источников, невольным свидетелем драки была известная ведущая, голос торжественных мероприятий города Якутска Сардана ФЕДОРОВА. Вероятно, она предстанет в суде в качестве свидетеля.

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Мария СОБОЛЕВА, ведущая музыкального вечера:

— Сразу увидела, что Саша приехал с синяком. Конечно, спросила, что случилось. На мой вопрос он просто отмахнулся, типа на дверь налетел. Но я-то не маленькая, понимаю, что это не так. Позже узнала про драку.

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Александр ДЬЯЧКОВСКИЙ — СААРЫН:

— Хочу поблагодарить всех, кто пришел на благотворительные концерты, поддержал меня. Было очень хорошо, так душевно все прошло. Собран почти миллион, но этого недостаточно. На операцию требуется полтора миллиона. Махтал всем!

Нахожусь в стрессовом состоянии. Раньше не распространялся о том, что произошло со мной. Не хотел беспокоить людей своими проблемами. Но вот друзья-коллеги настояли, что надо организовать концерт и как-то прояснить, почему мне требуется помощь.

— Так ты же выступал на Ысыахе Олонхо в Олекминске в конце июня. И на других мероприятиях.

— Это же все внутри было разбито, снаружи не видно. Ходил в темных очках. Удар пришелся на другую сторону лица, не там, где старая травма. У меня сейчас единственная цель, поскорее выздороветь и выйти на сцену. Операция пройдет в Корее, там хорошие специалисты. Готовлю документы.

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ИЗ СПРАВКИ:

Дмитрий ТАТАРИНОВ – актер драматического театра и кино. Родился в поселке Сангар Кобяйского улуса. С 2002 года работает в Саха театре.

Основные роли: Танара кулута – «Хайа аарымалара» («Гиганты горы») Л. Пирандело, Федор – «Толко» («Судьба») Н. Якутского, Артемьев – «Сегодня или никогда» Д.Наумова, Николай Неустроев – «Три реалиста» В.Харысхала, Гена Ескин «Чудная баба» Н.Садур и др. Снялся в кино «Сердце солдата» по мотивам повести Тимофея Сметанина, премьера состоялась 29 апреля 2021 года.

Дмитрий ТАТАРИНОВ, артист Саха театра не стал отрицать, что участвовал в инциденте.

— Что мне сказать? Напишите всякую неправду. Операцию же делал, неудачно говорят. Суд же будет, там все и узнаете. Мелочиться не будем. Без комментариев.

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Дорогие читатели! Хотим информировать, что номер карты у Саарына поменялся. Находясь в стрессовом состоянии, артист вовремя не вытащил карту из банкомата.

Перечислить средства можно по этому номеру 4276 7604 8051 7869.