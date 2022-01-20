Об истории отчуждения одного актива в Якутии

Фото SakhaLife

29 декабря SakhaLife сообщал о необычной ситуации — разговоре сразу с двумя и.о. генерального директора ФАПК «Сахабулт» в кабинете руководителя предприятия: Аксиньей ШИШИГИНОЙ и Максимом ВАСИЛЬЕВЫМ. Обстановка в кабинете была накаленной, два и.о. явно не испытывали друг другу дружеских чувств.

SakhaLife задал вопрос Максиму Эдуардовичу, в тот день назначенному и.о. гендиректора ФАПК «Сахабулт» заочным голосованием совета директоров предприятия.

Фото SakhaLife

— Почему вас, за которым тянет след банкротств, назначили гендиректором «Сахабулта»? Перед вами поставили задачу выводить активы предприятия?

— Нет, конечно, — ответил Васильев. – Никакие активы я выводить не собираюсь.

Затем Максим Васильев задал встречный вопрос.

— А почему был продан магазин «ИлинЭнэр» на проспекте Ленина?

Видео- и аудиозапись разговора имеется в распоряжении редакции.

Действительно – почему? SakhaLife об этом и не знал. А вновь назначенный и.о. гендиректора был уже в курсе дела. Между тем, летом 2021 года «сахабултовская» вывеска на магазине еще висела. Начали изучать этот вопрос.

Не надо быть особо талантливым бизнесменом, чтобы понять, что фирменный магазин «Сахабулта» в центре Якутска – торговом доме «Илин Энэр» был лицом предприятия. О таком активе может только мечтать любой производитель. Зачем предприятие избавилось от него?

8 июля 2014 года генеральным директором АО ФАПК «Сахабулт» назначен Михаил ПАВЛОВ.

26 сентября 2014 года состоялся совет директоров АО ФАПК «Сахабулт». Совет директоров состоял из 5-ти человек. Но на данном заседании присутствовали трое из них: Иван ПАВЛОВ, заместитель министра сельского хозяйства Якутии, Михаил НИКИФОРОВ, заместитель министра по имущественным и земельным отношениям республики, Евгений НОГОВИЦЫН, руководитель отдела в Госкоминноваций РС(Я).

Два члена совета директоров – Наталья ДЯГИЛЕВА, замминистра экономики и Андрей САМСОНОВ, первый замминистра по делам предпринимательства и развития туризма, отсутствовали.

Всего в повестке дня значилось 6 вопросов. Нас интересует 5-ый пункт повестки дня «Одобрение договора залога № 01-07/02-1 недвижимого имущества (части здания магазина «Илин Энэр», 389,2 кв.м.) от 29.08.2014 г., принадлежащего на праве собственности ОАО ФАПК «Сахабулт», расположенного по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 25, с ООО «Экспресс Капитал», в обеспечение договора займа № 01-07/02 от 29.09.2014 г.»

То есть, речь шла о привлечении займа на 30 млн. руб. у ООО «Экспресс Капитал» под 17% годовых сроком на 6 месяцев. Цель привлечения займа — погашение огромных накопившихся долгов, в том числе займа перед ГУП «Комдрагметалл РС(Я)».

Письменное мнение со стороны Минимущества Якутии об одобрении и целесообразности сделки дано заместителем министра Никифоровым М.В.

Фото с сайта Ил Тумэна.

«В настоящее время ОАО ФАПК «Сахабулт» срочно нуждается в привлечении кредитных средств. За время работы предыдущего руководства Общества сформировались огромные денежные задолженности по заработным платам работникам, страховым, пенсионным отчислениям, налоговым отчислениям. Также у Общества имеется задолженность в 20 с лишним млн. руб. перед ГУП «Комдрагметалл РС (Я)» по договору займа №08-217 от 30.12.2013 г., срок возврата по которому настал 30 июня 2014 года. Так, по договору залога №03-238 недвижимого имущества от 30.12.2013 г., в обеспечение кредита было заложено недвижимое имущество ОАО ФАПК «Сахабулт» по адресу: г. Якутск, ул. Губина, 1 «А». Данное здание является перспективной торговой точкой, и у нового руководства Общества на него большие планы (по обновлению, улучшению эффективности и т.д.) Считаем, что потеря данного имущества будет огромным упущением для дальнейшего развития Общества. Предельно ясно, что в таких условиях необходимо оперативно решать сложившуюся ситуацию. Необходимо привлечение срочных кредитных средств, другого решения просто нет. Но, в сложившейся ситуации. Кредитные организации, основываясь на поверхностных суждениях, и на поверхностной и предвзятой информации, и формировавшимся за последние годы негативным имиджем ОАО ФАПК «Сахабулт» не желают предоставлять кредитные средства. Тем не менее, ООО «Экспресс Капиталл» на настоящий момент готово предоставить кредит денежных средств, что подтверждается письмом №77 от 08.09.2014 г. Согласно п. 16.5 Устава ОАО ФАПК «Сахабулт», в компетенцию Общего собрания акционеров входит принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Стоимость объекта по адресу: г. Якутск, ул. Губина, 1 «А» не превышает 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества».

Далее замминистра Никифоров предлагает голосовать за передачу в залог магазина в ТЦ «Илин Энэр».

Фото Якутия.Инфо

Часть вопросов этого совещания были согласованы с тогдашним профильным заместителем председателя правительства Якутии Петром АЛЕКСЕЕВЫМ. Но именно этот вопрос по отчуждению магазина оказался не нуждающимся в согласовании с высоким чином.

Как следует из представленных выше документов, государственные мужи собрались, чтобы решить проблему с накопившимися долгами «Сахабулта». И не нашли ничего не лучше, как продать самый завидный, самый лучший актив – магазин в центре города. Причем сделать это при помощи определенной фирмы, кроме которой, вроде как, никто не изъявил желания предоставить кредит государственной структуре. Замминистра Никифоров в письменном отзыве уверяет, что предприятие должно спасти ранее заложенное здание по ул. Губина, 1А – «перспективную торговую точку», на которую у нового руководства «большие планы».

Здание по улице Губина, 1А, жители Якутска знают. Там раньше располагался охотничий магазин «Бэргэн», сейчас находится ресторан грузинской кухни «Барашек». Однако здание по Губина, 1А, спасли странным путем, потеряв фирменный магазин в «Илин Энэре». Вряд ли фирменный магазин в самом центре столицы был менее перспективным, чем в здание в Рабочем городке.

Но государственные мужи все как один эту сделку одобрили. Поднимая руки в едином порыве, надо полагать, они все прекрасно понимали, что речь идет не столько о залоге, сколько о продаже здания. Финансовое состояние предприятия членам совета директоров было известно.

Забегая вперед, отметим, что и здание по ул. Губина, 1А, принадлежащее ФАПК «Сахабулт», было продано. В 2016 году.

В марте 2015 года торговые помещения в «Илин Энэр» отошли в ООО «Экспресс Капитал». Фирма эта, кстати, ликвидирована в 2020 году. Так состоялось отчуждение прекрасного актива ФАПК «Сахабулт». Но вывеска «Сахабулт» висела на здании еще добрых шесть лет. Сняли ее только в июне 2021-го, после увольнения Павлова М.М. Сейчас в «Илин Энэре» торгуют предприниматели на правах аренды, никакого отношения к «Сахабулту» не имеющие.

Фирменный магазин «Сахабулт» в «Илин Энэр» приносил основной источник дохода, так как предприятие работает в розничных продажах. Поток покупателей в магазин на окраине – по ул. Советской Армии, конечно, куда реже. Естественно, выручка после продажи магазина в «Илин Энэр» значительно упала. Значит, предприятию нужно все больше дотаций для выживания. А это нагрузка на бюджет республики.

Можно было бы ставить вопросы эффективности управления государственным имуществом республики. Иной раз совершенно непонятны мотивы, которыми руководствуются высокие чиновники для выведения активов из государственных предприятий или приватизации госпредприятий. Но именно этот пример отчуждения актива очень странный.

Несмотря на письменное согласие заместителя министра по имущественным и земельным вопросам Никифорова М.В., после отчуждения недвижимости в собственность ООО «Экспресс Капитал», Министерство по имущественным и земельным вопросам республики оспаривало сделку в Арбитражных судах, дошло до Верховного суда РФ. Суды шли в 2015 и 2016 годах, данные об этом имеются в открытом доступе на сайте суда. Минимущества через суд пыталось вернуть фирменный магазин «Сахабулт» в «Илин Энэре», но проиграло. Чиновники, ответственные за вывод актива, оформили документы как следует.

Если бы замминистра Никифоров превысил свои полномочия, и в обход министра одобрил странную сделку, надо полагать, он, по меньшей мере, впал бы в опалу. Но этого не последовало.

И если Минимущества не одобряло сделку, кто же принял принципиальное решение, проявил политическую волю, повинуясь которой замминистра Никифоров принял активное участие во всех этих событиях? Вопросы SakhaLife Михаил Викторович оставил без ответов. Отметим, что и после этих событий Никифоров долгие годы продолжал работать заместителем министра, а затем пошел на повышение, теперь он заместитель председателя правительства республики.

Фирменный магазин был продан для погашения долгов, в основном, займа перед ГУП «Комдрагметалл РС(Я)». В результате разных манипуляций, получилась очень странная картина. Займ «Сахабулта» перед «Комдрагметаллом» был погашен… но вскоре были оформлены новые. 20 миллионов вернули, и вскоре заняли те же 20 млн. руб. На сегодня долг АО ФАПК «Сахабулт» перед АО «Комдрагметалл РС(Я)» значительно возрос и составляет уже 40 млн. руб.!

Тогда для чего был продан фирменный магазин «Сахабулт» в центре Якутска? И какой актив государственные мужи собираются вывести из «Сахабулта» на этот раз?

У читателя возник вопрос, кто теперь владеет магазином в «Илин Энэр»? Здание перешло в частные руки. Сегодня его собственником является мало кому известная «ооошка» — ООО «Киа Финанс».

Выразительные детали – директором ООО «Экспресс Капитал» и ООО «Киа Финанс» является Дмитрий ПРОТОПОПОВ. Соучредителем обеих фирм выступает Иннокентий КУЗЬМИН. Эти персоналии мало кому известны, и можно только гадать, кто за ними стоит?

В общем, парадоксальная ситуация. Магазин в «Илин Энэре» был продан для погашения долгов «Сахабулта» перед «Комдрагметаллом». Но в итоге магазин в центре города благополучно перешел в частные руки, и теперь несет денежный поток в руки новых хозяев. А долг «Сахабулта» перед «Комдраметом» не только не погашен, он еще и удвоился!

Этим делом могли бы заинтересоваться правоохранительные структуры… Но ведь пострадавших нет. Все делалось с ведома и руками учредителей.

«Комдрагметалл», конечно же, ставит вопрос о возврате крупного долга. Скоро государственным мужам опять предстоит думать, как долги погасить, какой актив на этот раз вывести? Кадровое назначение в «Сахабулт» в конце 2021 года сделали. В результате открытого конкурса выбрана кандидатура не эффективного управленца, а руководителя, имеющего опыт банкротства предприятия. Немного выждут для приличия, и снова соберется совет директоров?