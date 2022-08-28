Нюрбинский суд лишил Александра Иванова регистрации за… исполнение песни

Сегодня, 28 августа Нюрбинский районный суд принял решение о лишении регистрации самовыдвиженца, мэра Нюрбы Александра ИВАНОВА с выборов главы Нюрбинского улуса.

Иск подал кандидат Афанасий ИННОКЕНТЬЕВ, который считается техническим кандидатом Алексея ТИХОНОВА, официально выдвинутого партией «Справедливая Россия – патриоты – за правду». Его интересы защищала в суде сильный юрист, известный правовед Ольга САРГЫДАЕВА, депутат Якутской городской Думы, активный член СР времен Федота ТУМУСОВА.

Ранее кандидат Иннокентьев уже отметился подачей иска против Иванова, который не выдержал рассмотрения в судебных инстанциях – ни в Нюрбинском районном суде, ни в Верховном суде республики.

На этот раз рассмотрение дела было поручено судье Саргылане СЕМЕНОВОЙ, к слову сказать, близкой родственницы Николая БУРНАШЕВА, заместителя главы Нюрбинского улуса. Напомним, что именно Саргылана Семенова лишила регистрации Марию КУЛИЧКИНУ, кандидата на пост мэра Нюрбы, человека из команды Иванова. И на этот раз судья Семенова оправдала, надо полагать, определенные ожидания заинтересованных лиц.

Если в первый раз кандидат Иннокентьев не понял, где работает мэр Нюрбы Иванов, то сейчас он возмутился исполнению песни местного автора Александром Игнатьевичем. Айаал КУНДЭЭЛЭ письменно подтвердил, что Александр Иванов не брал у него разрешения на исполнение его песни. При этом, истец не потрудился предъявить суду патента Айаала Кундэлэ на песню, так что вопрос остается открытым, оформлял ли он свои авторские права в соответствующих структурах Российской Федерации.

Юрист Иванова – Константин КОРНИЛОВ отметил, что Александр Иванов действительно исполнил эту песню, однако в этом не было никакой коммерческой заинтересованности. Песню не записывали на диски, не продавали их, не исполняли на концертах, на которые продавали бы билеты. По сути, человек просто исполнил песню, а автор счел, что это каким-то загадочным образом нарушает его права, которые еще неизвестно, оформлены ли им надлежащим образом.

А самое главное, авторское право и выборный процесс – это, как говорится, две большие разницы, считает Корнилов.

Сторона обвинения, а прокуратуру Нюрбинского района представлял Алексей ЕФРЕМОВ, сочла, что Иннокентьеву следует отказать в иске.

Но судья Семенова была настроена решительней обвинения. Стоит отметить, что иск был направлен против Александра Иванова. Однако в ходе заседания судья Семенова предложила Нюрбинскому ТИК выступить соответчиком. Когда представитель Нюрбинского ТИК ответил отказом, судья Семенова единолично приняла решение, что Нюрбинская ТИК выступает соответчиком по данному делу и незамедлительно вынесла решение о лишении регистрации кандидата Александра Иванова за… исполнение песни, сообщил Корнилов.

Ну, а всем остальным, кто вздумает исполнить песню некоего автора, следует помнить, что он очень, очень обидчивый. Не спросите высочайшего разрешения автора, важно надувая щеки, он может подать на вас в суд!

В штабе Александра Иванова сообщили, что мотивированное решение Нюрбинского районного суда будет выдано завтра. После этого штаб обратится с апелляцией в Верховный суд республики.

Выборы давно превратились в битву юристов, когда кандидатов всячески отвлекают от ведения предвыборной кампании судебными процессами. Особенно этот тренд работает на стороне административного ресурса.

Александр Иванов прокомментировал решение Нюрбинского районного суда в телеграм-каналах. Он назвал это не судом, а спектаклем. Успокоил своих сторонников, заверив, что обязательно будет оспаривать решение Нюрбинского суда в высшей инстанции — Верховном суде. И заявил, что оппоненты его очень и очень боятся, поэтому и всячески изощряются. Александр Иванов уверен в том, что примет участие в выборах и все сложится наилучшим образом.

А вот та самая песня, за исполнение которой Александра Иванова Нюрбинский районный суд снял с выборов главы Нюрбинского улуса.