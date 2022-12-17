Новоселье Ленского технологического техникума

Студенты Ленского технологического техникума переехали в новый учебно-лабораторный корпус. Учебное заведение выпускает кадры для промышленных предприятий.

Студентов, преподавателей и всех жителей Ленского района с новосельем поздравил Айсен Николаев. Глава республики уже был здесь три года назад. Тогда по его поручению под выкуп рассматривались два здания, позже было выбрано здание, большее по площади. Оно находится в шаговой доступности от стадиона «Алмаз» и нескольких спортивных залов.

«Когда еще три года назад мы осматривали старое здание техникума в Ленске, казалось все это очень далеким, даже призрачным. С главой района тогда договорились, что республика возьмет на себя приобретение здания, большую часть мероприятий по ремонту. И сегодня, благодаря проделанной работе, появилось такое замечательное здание у нашего Ленского технологического техникума. От всей души поздравляю, в первую очередь, учащихся, преподавателей с этим замечательным событием», – прокомментировал Айсен Николаев.

По поручению главы на приобретение корпуса средства в размере 100 млн рублей были предусмотрены в республиканском бюджете, почти 2 млн рублей выделила районная администрация. В новом здании полностью заменили электрику, сантехнику, установили вентиляцию и видеооборудование. Также под аудитории были расширены кабинеты, сделаны библиотека и буфет.

Айсен Николаев отметил, что следующим шагом должно стать строительство общежития, которое разместится на соседнем земельном участке. Также немаловажным он назвал модернизацию оборудования.

«Промышленное развитие Ленского района сегодня одно из наиболее динамичных. Очень важно, чтобы в этом активном развитии, в первую очередь, нефтегазовой промышленности, конечно же, участвовало местное население. Именно ленчане должны здесь работать, повышать компетенцию, зарабатывать, обеспечивая себя и свои семьи высокими доходами», — считает глава. Он отметил важность современных компетенций у местного населения. «Для того, чтобы работать в современных крупных нефтегазовых компаниях нужны компетенции, которые раньше были только у выпускников высшего образования, инженеров, а сейчас это уже требование к рабочим специальностям. Я очень рад, что Ленский технологический техникум с этой задачей справляется, а получив новое здание, выйдет на более высокий уровень преподавания», — подчеркнул он.

Отметим, что по решению главы Якутии, правительством разработана программа, благодаря которой 25 учреждений специального среднего образования в ближайшую пятилетку будут полностью отремонтированы и реконструированы, получат необходимую технологическую современную базу.

«Работа по Ленскому технологическому техникуму обязательно будет продолжена. Сегодня пройден первый этап — приобретение здание для техникума, в дальнейшем будет построено общежитие. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этой непростой работе, уверен, что здание долгие годы прослужит на радость ребятам, всем ленчанам. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю, чтобы следующий год принес благополучие и счастье», — сказал глава.

Айсен Николаев подарил коллективу техникума сертификат на приобретение 100 художественных книг. Сейчас в библиотеке техникума хранится 7500 книг, свыше 5000 из них — учебники.

Ленский техникум работает с 1972 года, в этом году отмечает полувековой юбилей. Ежегодно отсюда выпускается порядка 100 студентов. Сегодня в учреждении среднее профессиональное образование получают 374 студента, 365 учатся на базе основного общего образования, 9 — на базе среднего. Среди студентов есть не только местные жители, но и те, кто приехал учиться из других районов республики.

Как поделилась директор техникума Оксана Бутакова, большинство студентов после обучения остаются работать в Ленском районе. Студенты трудоустраиваются в промышленные предприятия, многие – в нефтедобывающих.

Обучение здесь ведется по таким специальностям, как электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер слесарных работ, машинист технологических насосов и компрессоров, оператор нефтепереработки, мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов.