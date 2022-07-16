Нижний Куранах празднует юбилей



Сегодня на алданской земле состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию поселка Нижний Куранах и 65-летию рудника «Куранах». В торжественной обстановке глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные награды труженикам золотого Алдана, внесшим значительный вклад в развитие промышленности республики.

«Вся история Нижнего Куранаха связана с добычей золота и сегодня поселок по праву признается центром золотодобывающей промышленности Алдана и всей Якутии. Трудовая слава Нижнего Куранаха – это наша общая гордость», — подчеркнул глава Якутии, обращаясь к жителям Алданского района.

Ил Дархан отметил, что золотодобывающая отрасль – старейшая и одна из ключевых отраслей экономики современной Якутии. Во все времена пополнение золото–валютных резервов было важнейшим вкладом республики в благосостояние всего государства.

«Сегодня, благодаря труду золотодобытчиков, благодаря деятельности крупнейших компаний, в числе которых компания «Полюс Алдан», наша республика входит в тройку регионов – лидеров отрасли в стране. Каждый год мы отмечаем новыми рекордами, по итогам 2021 года на территории Якутии добыто 42 тонны золота», — подчеркнул глава республики.

Айсен Николаев выразил уверенность в том, что Алданский район будет динамично развиваться как ключевой регион современной Якутии.

«Нижнему Куранаху отводится самая непосредственная роль в реализации указа о социально-экономическом развитии Алданского района, который накануне подписал глава республики Айсен Николаев», — отметил глава района Виктор Шестопалов.

Нижний Куранах сегодня – современный, благоустроенный посёлок с зонами отдыха и памятниками истории, с детскими игровыми и спортивными площадками, славящийся не только золотодобычей, но и талантами в области культуры, искусства и спорта.

Золотодобычу в здесь ведет АО «Полюс Алдан», компания входит в группу компаний «Полюс» — крупнейшего в России и одного из крупнейших производителей золота в мире.