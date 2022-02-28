Николай Дегтярев отчитался о деятельности Федерации профсоюзов Якутии в 2021 году

Сегодня с публичным отчетом о деятельности Федерации профсоюзов Якутии в 2021 году выступил председатель Николай ДЕГТЯРЕВ. Годовой отчет профсоюзного лидера перед профсоюзным активом республики, социальными партнерами, представителями органов власти профсоюзный лидер проводится пятый год.

Николай Дегтярев сообщил, что 2021 год для профсоюзов республики прошел под эгидой 100-летия профсоюзного движения Якутии и выразил благодарность профсоюзным активистам и правительству республики за поддержку в проведении юбилейных мероприятий.

Далее профсоюзный лидер рассказал об итогах работы по основным направлениям профсоюзной деятельности. Так, по состоянию на 1 января 2022 года Федерация профсоюзов республики объединяет 22 членские организации с общей численностью 172 474 члена. Охват профсоюзным членством среди работающих по Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) составил 69,9 %. В состав членских организаций входят 2 843 первичные профсоюзные организации. Среди них в течение 2021 года созданы 17 новых первичных профсоюзных организаций.

Николай Дегтярев более подробно остановился на вопросах обеспечения достойной оплаты труда. Он сообщил, что при активной работе Федерации профсоюзов РС(Я) с главой и правительством республики было принято решение об увеличении с 1 января 2021 года фонда оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений республики.

Кроме того, в прошлом году работа проведена по решению вопроса о повышении заработной платы категорий работников бюджетной сферы, не вошедших в перечень «майских» указов президента РФ, так называемой «прочей» категории работников. С 12 октября 2021 года Федерацией профсоюзов РС(Я) совместно с отраслевыми республиканскими комитетами профсоюзов был организован сбор подписей в поддержку Обращения к главе Республики Саха (Якутия) по повышению заработной платы «прочим» категориям работников не менее чем на 6 %. Всего за три дня, к 14 октября 2021 года, было собрано 24101 подписей. Также вопрос был рассмотрен и обсужден 7 октября 2021 г. с заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольгой БАЛАБКИНОЙ и 13 октября 2021 г. на встрече профсоюзного актива республики с председателем Ил Тумэн Алексеем ЕРЕМЕЕВЫМ.

«Мы выражаем благодарность народным депутатам за поддержку позиции профсоюзов и конечно же главе Республики Саха (Якутия) А.С. НИКОЛАЕВУ. В ежегодном Послании Государственному собранию (Ил Тумэн), Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев поручил правительству в течение 2022 года поэтапно увеличить заработную плату работников бюджетной сферы, не вошедших в «майские указы» президента, на 10 процентов, обеспечив не только уровень инфляции, но и опережающий рост заработной платы работников с низкими трудовыми доходами. И в последующие годы поставил задачу нивелировать разрыв в заработной плате «указных» и «неуказных» работников бюджетной сферы. В результате 3 февраля 2022 года принято постановление правительства Республики Саха (Якутия) №58 «О мерах по реализации Указа Главы РС(Я) от 29 декабря 2018 г. № 310 «О Концепции совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы РС(Я) на 2019 – 2024 годы» в 2022 году». Постановлением предусматривается повышение фонда оплаты труда прочим категориям работников с 1 января 2022 года на 3,6 % и с 1 октября 2022 года на 6,4 % — в целом на 10 % в течение 2022 года.

Одним из важных нововведений в 2021 году явилось изменение методики расчета величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. По инициативе Федерации профсоюзов РС(Я) вопрос о переходе на новую модель установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда рассмотрен на заседании республиканской трехсторонней комиссии 27 июля 2021 года. 11 ноября 2021 года Федерация профсоюзов РС(Я) приняла участие в обсуждении проекта Закона РС(Я) «О прожиточном минимуме в республике Саха (Якутия)» на заседании постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). «Нам еще предстоит, при серьезном росте инфляции не раз возвращаться к этой теме, но пока принятый уровень величины прожиточного минимума в республике считаем оптимальным. С другой стороны, считаем не совсем соответствующим реальности прожиточный минимум по арктическим районам, где цены на основные продукты питания и не продовольственные товары на много выше», — подчеркнул Николай Дегтярев.

Отметим, с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в РФ составил 13890 рублей в месяц. В Республике Саха (Якутия) при районном коэффициенте 1,7 МРОТ составил — 34725 руб., при коэффициенте 1,4 — 30558 руб. и при коэффициенте 2 составил — 38892 руб. Нужно знать, что это минимальный размер зарплаты и все компенсационные и стимулирующие выплаты должны быть начислены сверх МРОТ в РФ.

Профсоюзы Якутии выражают обеспокоенность в связи с ростом несчастных случаев на производстве. В Федерацию профсоюзов Республики Саха (Якутия) в 2021 году поступило 143 извещений о несчастных случаях на производстве с тяжелым и смертельным исходами, происшедших на предприятиях и в организациях, при расследовании которых в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ обязательно участие представителя территориального объединения профсоюзов. Все случаи расследованы с участием технических инспекторов труда, представителями объединения профсоюзов по доверенности Федерации профсоюзов. Получено 76 материалов расследования несчастных случаев. По результатам расследований технической инспекцией труда вынесено 6 особых мнений по не согласию с выводами комиссии о причинах и ответственных лицах, виновных в происшедших несчастных случаях.

«Причинами большинства несчастных случаев на производстве в республике являются неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил дорожного движения, нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда, недостатки в организации и проведении подготовки по охране труда и др.», — сообщил председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев.

В течение 2021 года были востребованы консультации от правовой инспекции труда Федерации профсоюзов. Так, правовыми инспекторами труда, юрисконсультами и иными профсоюзными работниками на устных консультациях было принято 3500 работника, из них правовой инспекцией 247 работника. Подготовлено 289 ответов поступивших по «горячей линии» и WhatsApp, а также подготовлено 153 письменных ответа на запросы граждан и юридических лиц. Всего профсоюзными организациями подготовлено более 1,5 тысяч письменных ответа на обращения членов профсоюзов. Кроме того, в 2021 году правовой инспекцией труда Федерации профсоюзов РС(Я) было проведено 196 юридических экспертиз законопроектов и иных нормативных правовых актов, подготовлены заключения.

Реализуя предоставленное статьей 370 Трудового кодекса РФ право общественного контроля, проведено 171 проверка соблюдения трудового законодательства в организациях, в том числе две комплексные проверки по вопросам трудового права (заключение трудового договора, время труда и отдыха, оплата труда, дисциплина труда, порядок увольнения по различным основаниям и др.). По результатам проверок было выписано 141 представление, в которых нашли отражения 646 нарушений норм действующего трудового законодательства, из которых 579 устранены, а 67 находятся в процессе устранения.

Говоря о планах работы в 2022 году, председатель Федерации сообщил, что профсоюзы Якутии примут самое активное участие в мероприятиях, посвященных 100-летию образования ЯАССР. Также в Год информационной политики и цифровизации в профсоюзах страны Николай Дегтярев призвал коллег-руководителей отраслевых профсоюзов искать новые пути и методы работы с членами профсоюзов. Также в Федерации профсоюзов республики будет проведена работа по формированию регионального реестра профсоюзного актива республики для налаживания более оперативной работы с ними.