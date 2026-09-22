Настоящий монстр на грядке: Рекорд Якутии побит

Гигантский кабачок вырастила жительница Якутии

Олимпиада Семенова участвует в международном конкурсе овощей-гигантов

Жительница Верхневилюйского района Олимпиада Семенова вырастила у себя во дворе гигантский кабачок. Якутянка участвует в международном конкурсе овощей-гигантов. Рассказываем, как ей это удалось.

Олимпиада занимается выращиванием необычных овощей уже четыре года, вдохновившись идеей в социальных сетях. Чтобы достичь таких впечатляющих результатов, каждый день Олимпиаде приходилось прикладывать множество усилий: кабачок-гигант требует изолированности от других овощей и ежедневного полива – порядка 10 литров.

«Это кабачок-гигант сорта «Марроу», длина урожая этого года достигает 95 см, а вес — 26,5 кг. Такие огромные овощи очень популярны за границей, и у некоторых людей урожай превышает 50 кг. Я выращиваю кабачок на органических удобрениях: использую настои из перегноя, рыбной и костной муки, а также древесную золу. По сравнению с тыквой, кабачок гораздо менее требователен. Я сажаю его в открытом грунте и укрываю спанбондом при заморозках. В прошлом году мой самый большой кабачок весил 19 кг. Как и все гигантские овощи, он требует много воды – минимум 10 литров в день, а в засушливые периоды может потребоваться и 50 литров. Вода должна быть дождевой или речной. Тыква требует до 200 литров в день», – рассказывает Олимпиада Семенова. Такой кабачок вырос в этом году. Олимпиада представила его на международном конкурсе

Кабачки – не единственные гиганты на грядках Олимпиады. Якутянка за четыре года вырастила у себя во дворе большие помидоры, лук, ярко-желтые тыквы и подсолнух.

«В прошлом году самый большой помидор весил 828 граммов, а лук-гигант – 618 граммов. Начало этого лета в Верхневилюйске было прохладным, а в первых числах августа начались ночные заморозки, поэтому только кабачок в этом году вырос таким большим. Я участвую в конкурсе гигантских овощей во ВКонтакте, где традиционно им дают имена. Мой кабачок участвует в конкурсе под именем Ракета», – делится Олимпиада.

В уходе за огородом ей помогают родители. Вскоре они планируют сделать икру из кабачка-гиганта и по традиции поделиться с близкими и соседями.