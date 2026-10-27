Миллионные долги или угроза вещанию? Главное медиа республики попросило денег

Комитет по культуре поддержал поправку о дополнительных 323 млн рублей для НВК «Саха»

Постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) по культуре и средствам массовой информации рассмотрел финансирование Национальной вещательной компании «Саха» на 2027-2029 годы.



В проекте бюджета, принятом в первом чтении, субсидия компании на 2027 год составляет 539 млн рублей, или 63% от уровня текущего года. Депутаты поддержали поправку о выделении дополнительных 323,4 млн рублей.

Заседание провел председатель комитета Вячеслав Куличкин. В обсуждении участвовали первый заместитель Председателя Ил Тумэн Александр Жирков, представители министерств инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, финансов и экономики республики.

Генеральный директор НВК «Саха», народный депутат Олег Марков начал выступление с новости: мультфильм «Тооку уонна Чысхаан» детского телеканала «Тооку» получил премию «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучший анимационный фильм для детей».

Компания ведет круглосуточное вещание трех телеканалов (НВК «Саха», «Якутия 24», «Тооку») и радио «Тэтим», выпускает сетевое издание «Як24». По данным медиаизмерителя «Медиахиллз», по итогам 2024 и 2025 годов телеканал НВК «Саха» опережал по рейтингам и доле просмотров «Россию 1», Первый канал и НТВ. Более 80% эфира НВК «Саха», 88% эфира «Тооку» и 90% эфира радио идет на якутском языке. Аудитория растет и в интернете: сообщество компании во «ВКонтакте» в 2025 году набрало 15,2 млн просмотров, на 125% больше, чем годом ранее.

В 2026 году субсидия на выполнение государственного задания составила 846 млн рублей. На 2027 год в проекте бюджета заложено 539 млн рублей, на 2028 и 2029 годы по 591,5 млн рублей. Основная статья расходов приходится на оплату труда: 83% субсидии. По расчетам компании, без дополнительных средств среднемесячная зарплата сотрудников в 2027 году снизится с 86,3 тыс. до 53,8 тыс. рублей. При этом потребность рассчитана с учетом сокращения 20 штатных единиц с 1 января 2027 года, а всего с 2025 года компания сокращает 42 единицы. На детский телеканал «Тооку» в 2026 году направлено 34,5 млн рублей, в проекте бюджета на 2027 год предусмотрено 728 тыс. рублей.

Поправка предусматривает выделить НВК «Саха» в 2027 году 323,4 млн рублей, из них 303,2 млн на оплату труда, 4,9 млн на коммунальные услуги и 15,3 млн на детский телеканал, в 2028 и 2029 годах по 270,8 млн рублей. В обосновании указаны поручение Главы республики от 17 августа 2026 года сохранить финансирование компании не ниже уровня 2026 года, рост тарифов на коммунальные услуги и указ Главы о развитии креативной экономики, по которому к 2030 году производство анимации в республике должно вырасти до 2500 минут в год. Авторы поправки: Вячеслав Куличкин, Николай Бугаев, Эдгар Константинов, Захар Никитин, Александр Жирков и Олег Марков.

Представитель Министерства финансов сообщила, что на государственную программу «Развитие информационного общества» в первом чтении бюджета на 2027 год предусмотрено 1,1 млрд рублей, на 12% больше, чем в первом чтении прошлого года. Расчеты НВК «Саха» ко второму чтению должно проверить Министерство инноваций. Она также обратила внимание на снижение внебюджетных доходов компании со 101 млн рублей в 2023 году до 57 млн рублей в 2026 году.

Александр Жирков попросил представителей правительства говорить не о программе в целом, а о конкретных решениях по НВК «Саха»: «Нужен предметный разговор: как помочь компании, которая сейчас практически обеспечивает весь якутскоязычный контент на всех каналах».

В Министерстве инноваций сообщили, что формировали расчеты вместе с компанией и внесут их в информационную систему. Позиция министерства: финансирование необходимо предусмотреть во втором чтении, источники средств будут прорабатываться с Министерством финансов. Александр Жирков попросил министерство до 10 ноября подготовить предложения и отметил, что как член правительственной комиссии будет отстаивать позицию компании.

По словам первого вице-спикера, при рассмотрении бюджета комитет будет добиваться финансирования трех направлений: республиканской программы по сохранению языков (в проекте вместо 100 млн рублей пока предусмотрено 100 тыс.), поддержки национального книгоиздания и НВК «Саха». Он напомнил, что эти направления не входят в федеральные показатели и держатся только на республиканских средствах, и подчеркнул: «Народ без языка перестает быть народом. Мы как национальная республика должны сами поддерживать эти направления за счет своих средств».

Он также предложил министерствам финансов, экономики, инноваций и руководству компании до рассмотрения бюджета на правительственной и согласительной комиссиях провести рабочее совещание и выйти с согласованной цифрой. Представители министерств согласились.

По итогам заседания комитет принял информацию к сведению, поддержал поправку к проекту закона о государственном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов и решил провести в первом квартале 2027 года круглый стол о развитии НВК «Саха».