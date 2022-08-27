Нерюнгринские шахтеры получили госнаграды Якутии

В Нерюнгри Айсен Николаев поздравил работников угледобывающей промышленности с Днем шахтера. В преддверии профессионального праздника глава республики вручил государственные награды сотрудникам компаний «Колмар», «Якутуголь» и «Эльгауголь», которые работают на территории района.

«Для меня стало уже доброй традицией в этот день отмечать этот праздник вместе с вами здесь, в Нерюнгри, в городе шахтерской славы. Хочу выразить гордость за всех, кто участвует в развитии крупнейшего центра угледобычи в стране. Глубокое уважение и благодарность я адресую ветеранам отрасли, которые стояли у истоков отрасли, вложили свою энергию в освоение Южной Якутии и строительство Нерюнгри. Своим трудом вы вносите огромный вклад развитие не только Якутии и Дальнего Востока, но и всей нашей многонациональной России», — обратился к работникам отрасли Айсен Николаев.

Глава отметил, что сегодня Якутия входит в тройку лидеров страны по добыче угля.

«За последние годы Якутия стремительно наращивает добычу угля, несмотря на различные санкции западных стран. В трудные времена наш народ всегда сплачивался, объединялся, что сейчас и происходит. Своим трудом вы вносите огромный вклад, чтобы преодолеть трудности, продолжать развитие и не допускать стагнации в условиях давления запада. В этом году наша республика твердо входит в тройку регионов страны по добыче угля. Более того, в ближайшее время именно благодаря якутскому углю Россия станет одним из лидеров в мире по производству коксующихся углей. И это произойдет во многом благодаря вам, вашему мужеству и стойкости», — сказал он.

Проекты, которые сегодня реализуются угледобывающими компаниями, он назвал катализатором развития республики и страны в целом. Айсен Николаев отметил вклад работников отрасли и в реализацию указа о социально-экономическом развитии Нерюнгринского района до 2026 года.

«Нерюнгри — это то место, где реализуются и куются проекты мирового масштаба, которым будет гордиться не только Якутия, но и вся Россия. Они становятся катализаторами развития. В первую очередь, это количество рабочих мест, которые здесь созданы. Сегодня уже порядка 6,5 тысяч человек работают на Эльгинском проекте «Колмара». Традиционно достаточно большое количество людей у нас работает в «Якутугле». Появляются новые компании», — добавил глава.

Знаком отличия «Гражданская доблесть» награждены проходчик шахты «Денисовская» компании «Колмар» Сергей Кочкуркин, старшая медсестра по физиотерапии компании «Якутуголь» Татьяна Милаева и начальник отдела по экологической безопасности Эльгинского угольного комплекса компании «Эльгауголь» Ирина Трушкина.

Заслуженным горняком РС (Я) стали старший механик ГОК «Инаглинский» Сергей Пынтя, машинист ГОК «Денисовский» Максим Писарев, заслуженным работником транспорта — водитель Нерюнгринской автобазы Геннадий Герман.

Шахтерам также вручены грамоты главы РС(Я) и юбилейные знаки «100 лет Якутской АССР».

Отметим, что добыча твердого топлива в Якутии растет на протяжении последнего десятилетия. Основной объем добывается в Нерюнгринском районе компаниями «Колмар», «Якутуголь» и «Эльгауголь».

По итогам 2021 года объем добычи составил 31,1 млн тонн, что на 54,4% больше уровня 2020 года. В 2022 году объем добычи угольной продукции планируется увеличить до 40 млн тонн. Такой показатель может быть достигнут благодаря развитию Эльгинского угольного комплекса и увеличению мощностей группы компаний «Колмар».