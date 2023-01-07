Названы чемпионы и призеры мемориала Тарского по вольной борьбе
Чемпионы и призеры лично-командного чемпионата Якутии по вольной борьбе памяти Н.Н.Тарского, посвященные 100-летию образования физкультурного движения в Республике Саха (Якутия)
5-7 января 2023, с.Чурапча
57 кг.
🥇Петр Копылов (Мэҥэ-Х.)
🥈Айаал Белолюбский (Якутск)
🥉Лев Павлов (Сунтаар)
🥉Харысхал Григорьев (Сунтаар)
61 кг.
🥇Дьулустаан Федотов (Чурапчы)
🥈Федор Постников (Таатта)
🥉Айсиэн Винокуров (Мэҥэ-Х.)
🥉Яков Павлов (Томпо)
65 кг.
🥇Эдуард Григорьев (Чурапчы)
🥈Николай Охлопков (Сунтаар)
🥉Игорь Матвеев (Нам)
🥉Александр Болуров (Сунтаар)
70 кг.
🥇Олег Фомин (Чурапчы)
🥈Николай Захаров (Чурапчы)
🥉Дьулусхан Тотонов (Сунтаар)
🥉Николай Баарт (Якутск)
74 кг.
🥇Константин Капрынов (Чурапчы)
🥈Владимир Бояновский (Чурапчы)
🥉Алексей Данилов (Мирный)
🥉Николай Сивцев (Мэҥэ-Х.)
79 кг.
🥇Стас Свинобоев (Мэҥэ-Х.)
🥈Стив Попов (Чурапчы)
🥉Василий Кириллин (Мэҥэ-Х.)
🥉Тимур Николаев (Ү.-Бүлүү)
86 кг.
🥇Константин Власов (Мэҥэ-Х.)
🥈ДенисМаксимов(Сунтаар)
🥉Реворий Самсонов (Сунтаар)
🥉Николай Борисов (Уус-Алдан)
92 кг.
🥇Софрон Софронов (Мэҥэ-Х.)
🥈Евгений Аронов (Мирный)
🥉Айсен Копырин (Уус-Алдан)
🥉Владимир Данилов (Сунтаар)
97 кг.
🥇Никита Софронов (Чурапчы)
🥈Ньургун Сергин (Мирный)
🥉Максим Толмачев (Якутск)
🥉Петр Тимофеев (Хаҥалас)
125 кг.
🥇Никита Хабаров (Якутск)
🥈Андрей Аронов (Мирный)
🥉Даниил Иванов (Хаҥалас)
🥉Эдуард Максимов (Горный)
ЧУРАПЧЫ 🥇🥇🥇🥇🥇🥈🥈🥈
МЭҤЭ-ХАҤ.🥇🥇🥇🥇🥉🥉🥉
ЯКУТСК 🥇🥈🥉🥉
МИРНЫЙ 🥈🥈🥈🥉
СУНТААР 🥈🥈🥉🥉🥉🥉🥉🥉
ТААТТА 🥈
ХАҤАЛАС 🥉🥉
УУС АЛДАН 🥉🥉
НАМ 🥉
ҮӨҺЭЭ БҮЛҮҮ 🥉
ГОРНАЙ 🥉
ТОМПО 🥉
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