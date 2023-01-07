07.01.2023
21:41
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Спорт

Названы чемпионы и призеры мемориала Тарского по вольной борьбе

Чемпионы и призеры лично-командного чемпионата Якутии по вольной борьбе памяти Н.Н.Тарского, посвященные 100-летию образования физкультурного движения в Республике Саха (Якутия)

5-7 января 2023, с.Чурапча

57 кг.

🥇Петр Копылов (Мэҥэ-Х.)

🥈Айаал Белолюбский (Якутск)

🥉Лев Павлов (Сунтаар)

🥉Харысхал Григорьев (Сунтаар)

61 кг.

🥇Дьулустаан Федотов (Чурапчы)

🥈Федор Постников (Таатта)

🥉Айсиэн Винокуров (Мэҥэ-Х.)

🥉Яков Павлов (Томпо)

65 кг.

🥇Эдуард Григорьев (Чурапчы)

🥈Николай Охлопков (Сунтаар)

🥉Игорь Матвеев (Нам)

🥉Александр Болуров (Сунтаар)

70 кг.

🥇Олег Фомин (Чурапчы)

🥈Николай Захаров (Чурапчы)

🥉Дьулусхан Тотонов (Сунтаар)

🥉Николай Баарт (Якутск)

74 кг.

🥇Константин Капрынов (Чурапчы)

🥈Владимир Бояновский (Чурапчы)

🥉Алексей Данилов (Мирный)

🥉Николай Сивцев (Мэҥэ-Х.)

79 кг.

🥇Стас Свинобоев (Мэҥэ-Х.)

🥈Стив Попов (Чурапчы)

🥉Василий Кириллин (Мэҥэ-Х.)

🥉Тимур Николаев (Ү.-Бүлүү)

86 кг.

🥇Константин Власов (Мэҥэ-Х.)

🥈ДенисМаксимов(Сунтаар)

🥉Реворий Самсонов (Сунтаар)

🥉Николай Борисов (Уус-Алдан)

92 кг.

🥇Софрон Софронов (Мэҥэ-Х.)

🥈Евгений Аронов (Мирный)

🥉Айсен Копырин (Уус-Алдан)

🥉Владимир Данилов (Сунтаар)

97 кг.

🥇Никита Софронов (Чурапчы)

🥈Ньургун Сергин (Мирный)

🥉Максим Толмачев (Якутск)

🥉Петр Тимофеев (Хаҥалас)

125 кг.

🥇Никита Хабаров (Якутск)

🥈Андрей Аронов (Мирный)

🥉Даниил Иванов (Хаҥалас)

🥉Эдуард Максимов (Горный)

ЧУРАПЧЫ 🥇🥇🥇🥇🥇🥈🥈🥈

МЭҤЭ-ХАҤ.🥇🥇🥇🥇🥉🥉🥉

ЯКУТСК 🥇🥈🥉🥉

МИРНЫЙ 🥈🥈🥈🥉

СУНТААР 🥈🥈🥉🥉🥉🥉🥉🥉

ТААТТА 🥈

ХАҤАЛАС 🥉🥉

УУС АЛДАН 🥉🥉

НАМ 🥉

ҮӨҺЭЭ БҮЛҮҮ 🥉

ГОРНАЙ 🥉

ТОМПО 🥉

Фото: Анастасии Филипповой, ЯСИА.
Источник: Телеграм-канал Минспорта Якутии.

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