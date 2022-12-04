Назван обладатель ГРАН-ПРИ архитектурной премии «ЭЙГЭ» в размере 10 млн рублей

Премия в сфере архитектуры и дизайна «ЭЙГЭ»: итоги 2022

Названы 10 победителей, а также обладатель ГРАН-ПРИ первой республиканской архитектурной премии Якутии «ЭЙГЭ-2022».

Перед жюри на финальном этапе стоял выбор из 100 номинантов. Всего же на рассмотрение экспертного совета было подано порядка 200 заявок. Претендовать на награды могли объекты, построенные в Якутии за последние пять лет.

«В этом году мы учредили отдельную премию в сфере архитектуры и дизайна, чтобы подчеркнуть роль и значимость вашей работы — творчества современных зодчих, — обратился к номинантам глава Якутии Айсен Николаев. — При развитии городов и сел важен комплексный подход, важны сильные кадры и команды. От архитектурного облика и качества зданий и объектов зависит многое, в том числе настроение и отношение жителей к созданию комфортной среды в населенных пунктах Якутии.

В этот волнительный день я хотел бы от имени якутян сказать вам огромное спасибо за вашу плодотворную деятельность, верность высоким художественным традициям зодчества, искреннюю любовь к родному краю и талант которые вы вкладываете в развитие нашей республики».

До вручения основных наград премии, на церемонии награждения озвучили имя обладателя специального приза «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ». Награды удостоился Станислав Васильевич Данилов — кандидат архитектуры, отличник профессионального образования РФ, почетный архитектор РС(Я) и РФ.

Станислав Васильевич — пионер комплексного проектирования. В этом году ему исполнилось 90 лет! Он является разработчиком проектов не только здания главного корпуса университета, национального банка по ул. Кирова, соавтором проекта гостиницы “Лена”, но и автором 2-этажных деревянных 16 квартирных жилых домов, которыми застроены всем известные 2, 4, 17 квартала.

Обладателем главного приза — ГРАН-ПРИ, премии за комплексный подход в преобразовании села Бердигестях стала команда Горного улуса. Субсидию в размере 10 000 000 рублей на реализацию проекта благоустройства общественного пространства в 2023 году получит муниципальное образование «Бердигестяхский наслег. На Гран-При экспертами оценивались номинанты не только по количеству поданных заявок, но и качеству работы всей команды. Горный улус подал на премию 23 заявки, 7 из которых попали в шорт-лист 100 лучших объектов Якутии, а 2 объекта стали победителями в своих номинациях.

Муниципальный район «Горный улус»-Глава Андреев Никита Викторович

Муниципальное образование «Бердигестяхский наслег»-Глава Аргунов Алексей Григорьевич

Ниже – 10 победителей в десяти номинациях. Каждый авторский коллектив получил статуэтку премии как знак признания профессионального сообщества.

Лучший жилой дом по программе РАП

Многоквартирный жилой дом по ул. Алаас Дружбы в с. Чурапча Чурапчинского улуса

Автор: Архитектурное бюро «ЭЙГЭ» , Геннадий Попов

Заказчик: ГКУ РС(Я) «Дирекция жилищного строительства РС(Я)»

Подрядчик: ООО «ВостокСтрой»

Лучший жилой комплекс

Жилой комплекс «Панорама» по ул. Курашова в г. Якутск

Авторский коллектив: проектное бюро «Горпроект», Спартак Иванов и Николай Румянцев

Заказчик: ООО СЗ «Голдлайн»

Подрядчик: ООО СЗ «Утум-Инвест»

Лучший социальный объект

Школа-сад в с. Октемцы Хангаласского улуса

Авторский коллектив: ОАО РПИИ «Якутпроект»

АГО: Николай Алексеев

Дизайн интерьеров: Ксения Николаева

Заказчик: ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)»

Подрядчик: ООО ГК «Сэттэ»

Лучший объект коммерческой недвижимости

База отдыха «Naraada Village» в Хангаласском улусе

Авторский коллектив: ООО Ракурс-С Сергей Валеев (г. Новосибирск)

Дизайн студия ReDi (г. Новосибирск)

Архитектор Сергей Пермяков (г. Якутск)

Архитектурное бюро Grado: Иван Кычкин, Александра Иванова, Ирина Афанасьева (г. Якутск)

Заказчик: ИП До Мира Владимировна

Подрядчики: ИП Степанян Аксел Вазгенович, ИП Слепцов Христофор Христофорович, ИП Никифоров Егор Васильевич

Лучшее общественное пространство

Набережная озера Талое в г. Якутск

Авторский коллектив:

1 очередь: ООО «Якутпромстройпроект»

2 очередь: Прокопий Рожин, Дмитрий Михайлов, Ирина Афанасьева, ООО «Легион Проект»

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)

Подрядчик: ООО «Оптима Строй», ООО «Монтаж Сервис», ООО «Тиит»

Лучшая дворовая территория

Мини-парк в с. Магарас Горного улуса

Авторы: Архитектурное бюро Nomado, Анку Гасич и Айталина Брызгалова

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)

Подрядчик: ООО «Охоноос»

Лучший дизайн городской среды

Дизайн-код с. Бердигестях Горного улуса

Авторский коллектив: Архитектурное бюро «База 14», Мария Скрябина

При участии Кафедры дизайна АГИКИ

Заказчик: Администрация МО «Бердигестяхский наслег», Администрация МР «Горный улус»

Подрядчик: ООО СК «Томтор»

Лучший интерьер социальных объектов

Штаб цифровой трансформации в IT-парке г. Якутск

Авторский коллектив: Дизайн-компания «Дизарт» Акулина Федорова, Елена Васильева, Светлана Цыпандина

Заказчик: ГБУ РС(Я) «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий»

Подрядчик: ООО «Комрит», ООО «Экостройинвест»

Лучший интерьер коммерческих объектов

Стоматологическая клиника «Dentex» по ул. Ларионова в г. Якутск

Авторы: Рекламно-дизайнерская компания «Suluschan.art, Ростислав Павлов и Чингис Григорьев

Заказчик: ООО Дентекс «Dentex»

Подрядчик: ООО ГК «Утум+»

Лучший объект инфраструктуры и промышленности

Компрессорная станция «Петр Бекетов» в с. Солянка Олекминского района

Автор: ООО «Газпром Трансгаз Томск»

Заказчик: ООО «Газпром Трансгаз Томск»

Подрядчик: АО «Газстройпром»