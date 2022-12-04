Назван обладатель ГРАН-ПРИ архитектурной премии «ЭЙГЭ» в размере 10 млн рублей
Премия в сфере архитектуры и дизайна «ЭЙГЭ»: итоги 2022
Названы 10 победителей, а также обладатель ГРАН-ПРИ первой республиканской архитектурной премии Якутии «ЭЙГЭ-2022».
Перед жюри на финальном этапе стоял выбор из 100 номинантов. Всего же на рассмотрение экспертного совета было подано порядка 200 заявок. Претендовать на награды могли объекты, построенные в Якутии за последние пять лет.
«В этом году мы учредили отдельную премию в сфере архитектуры и дизайна, чтобы подчеркнуть роль и значимость вашей работы — творчества современных зодчих, — обратился к номинантам глава Якутии Айсен Николаев. — При развитии городов и сел важен комплексный подход, важны сильные кадры и команды. От архитектурного облика и качества зданий и объектов зависит многое, в том числе настроение и отношение жителей к созданию комфортной среды в населенных пунктах Якутии.
В этот волнительный день я хотел бы от имени якутян сказать вам огромное спасибо за вашу плодотворную деятельность, верность высоким художественным традициям зодчества, искреннюю любовь к родному краю и талант которые вы вкладываете в развитие нашей республики».
До вручения основных наград премии, на церемонии награждения озвучили имя обладателя специального приза «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ». Награды удостоился Станислав Васильевич Данилов — кандидат архитектуры, отличник профессионального образования РФ, почетный архитектор РС(Я) и РФ.
Станислав Васильевич — пионер комплексного проектирования. В этом году ему исполнилось 90 лет! Он является разработчиком проектов не только здания главного корпуса университета, национального банка по ул. Кирова, соавтором проекта гостиницы “Лена”, но и автором 2-этажных деревянных 16 квартирных жилых домов, которыми застроены всем известные 2, 4, 17 квартала.
Обладателем главного приза — ГРАН-ПРИ, премии за комплексный подход в преобразовании села Бердигестях стала команда Горного улуса. Субсидию в размере 10 000 000 рублей на реализацию проекта благоустройства общественного пространства в 2023 году получит муниципальное образование «Бердигестяхский наслег. На Гран-При экспертами оценивались номинанты не только по количеству поданных заявок, но и качеству работы всей команды. Горный улус подал на премию 23 заявки, 7 из которых попали в шорт-лист 100 лучших объектов Якутии, а 2 объекта стали победителями в своих номинациях.
Муниципальный район «Горный улус»-Глава Андреев Никита Викторович
Муниципальное образование «Бердигестяхский наслег»-Глава Аргунов Алексей Григорьевич
Ниже – 10 победителей в десяти номинациях. Каждый авторский коллектив получил статуэтку премии как знак признания профессионального сообщества.
Лучший жилой дом по программе РАП
Многоквартирный жилой дом по ул. Алаас Дружбы в с. Чурапча Чурапчинского улуса
Автор: Архитектурное бюро «ЭЙГЭ» , Геннадий Попов
Заказчик: ГКУ РС(Я) «Дирекция жилищного строительства РС(Я)»
Подрядчик: ООО «ВостокСтрой»
Лучший жилой комплекс
Жилой комплекс «Панорама» по ул. Курашова в г. Якутск
Авторский коллектив: проектное бюро «Горпроект», Спартак Иванов и Николай Румянцев
Заказчик: ООО СЗ «Голдлайн»
Подрядчик: ООО СЗ «Утум-Инвест»
Лучший социальный объект
Школа-сад в с. Октемцы Хангаласского улуса
Авторский коллектив: ОАО РПИИ «Якутпроект»
АГО: Николай Алексеев
Дизайн интерьеров: Ксения Николаева
Заказчик: ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)»
Подрядчик: ООО ГК «Сэттэ»
Лучший объект коммерческой недвижимости
База отдыха «Naraada Village» в Хангаласском улусе
Авторский коллектив: ООО Ракурс-С Сергей Валеев (г. Новосибирск)
Дизайн студия ReDi (г. Новосибирск)
Архитектор Сергей Пермяков (г. Якутск)
Архитектурное бюро Grado: Иван Кычкин, Александра Иванова, Ирина Афанасьева (г. Якутск)
Заказчик: ИП До Мира Владимировна
Подрядчики: ИП Степанян Аксел Вазгенович, ИП Слепцов Христофор Христофорович, ИП Никифоров Егор Васильевич
Лучшее общественное пространство
Набережная озера Талое в г. Якутск
Авторский коллектив:
1 очередь: ООО «Якутпромстройпроект»
2 очередь: Прокопий Рожин, Дмитрий Михайлов, Ирина Афанасьева, ООО «Легион Проект»
Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)
Подрядчик: ООО «Оптима Строй», ООО «Монтаж Сервис», ООО «Тиит»
Лучшая дворовая территория
Мини-парк в с. Магарас Горного улуса
Авторы: Архитектурное бюро Nomado, Анку Гасич и Айталина Брызгалова
Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)
Подрядчик: ООО «Охоноос»
Лучший дизайн городской среды
Дизайн-код с. Бердигестях Горного улуса
Авторский коллектив: Архитектурное бюро «База 14», Мария Скрябина
При участии Кафедры дизайна АГИКИ
Заказчик: Администрация МО «Бердигестяхский наслег», Администрация МР «Горный улус»
Подрядчик: ООО СК «Томтор»
Лучший интерьер социальных объектов
Штаб цифровой трансформации в IT-парке г. Якутск
Авторский коллектив: Дизайн-компания «Дизарт» Акулина Федорова, Елена Васильева, Светлана Цыпандина
Заказчик: ГБУ РС(Я) «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий»
Подрядчик: ООО «Комрит», ООО «Экостройинвест»
Лучший интерьер коммерческих объектов
Стоматологическая клиника «Dentex» по ул. Ларионова в г. Якутск
Авторы: Рекламно-дизайнерская компания «Suluschan.art, Ростислав Павлов и Чингис Григорьев
Заказчик: ООО Дентекс «Dentex»
Подрядчик: ООО ГК «Утум+»
Лучший объект инфраструктуры и промышленности
Компрессорная станция «Петр Бекетов» в с. Солянка Олекминского района
Автор: ООО «Газпром Трансгаз Томск»
Заказчик: ООО «Газпром Трансгаз Томск»
Подрядчик: АО «Газстройпром»
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий