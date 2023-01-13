Назначен первый замминистра здравоохранения Якутии

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

Сергин Дмитрий Дмитриевич назначен первым заместителем министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Справка

21 апреля 2021 года Сергин Дмитрий был назначен главным врачом Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД. До этого работал главным врачом Алданской центральной районной больницы. По образованию врач психиатр-нарколог. Работал врачом-психиатром в Нерюнгринской районной больнице, психотерапевтом и заместителем главного врача в Якутском республиканском наркологическом диспансере, главным врачом в Томмотской городской больнице.

Дмитрий Дмитриевич Сергин родился 22 марта 1983 года.





Напомним, прежний первый замминистра здравоохранения Якутии Роман Саввин был задержан полицией в сентябре 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтракта на закупку медицинских изделий в рамках борьбы с коронавирусом. Ущерб от его действий мог составить 151 млн. рублей. Роман Савин был назначен первым заместителем министра здравоохранения Якутии в ноябре 2021-го. Савин Роман Александрович окончил Алтайский государственный медицинский университет в 2011 году. Ранее занимал пост заместителя министра здравоохранения Якутии.