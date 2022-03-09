Национальной библиотеке Якутии предстоит капремонт

В год 100-летия образования Якутской АССР по поручению Главы Якутии Айсена Николаева начнётся капитальный ремонт Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).

Смета на проведение работ прошла экспертизу в региональном центре по ценообразованию в строительстве. В этом году будут отремонтированы первый и второй этаж здания, а в следующем – третий и четвёртый.

«На проведение капитального ремонта в этом году в бюджете республики предусмотрено 30 миллионов рублей. Кроме этого, отдельно для ремонта вентиляции выделены 10 миллионов рублей, что необходимо для улучшения условий в книгохранилище. В рамках капремонта будут заменены система отопления библиотеки, окна, двери, электропроводка, не считая внутренней отделки», — сообщил первый заместитель директора Национальной библиотеки РС(Я) Василий Борисов.

Напомним, что Якутии в 2021 году присвоен почётный статус «Территория книги и чтения». Данный статус и специальный приз присуждаются регионам, которые ранее становились победителями конкурса «Самый читающий регион» и три раза за последние 5 лет вошли в короткий список.

Национальная библиотека РС(Я) – одна из крупнейших библиотек на Северо-Востоке Российской Федерации и является научно-исследовательским учреждением в области библиотековедения, библиографоведения и истории книги, организационно-методическим и координационным центром библиотек республики всех систем и ведомств.

Фонд Национальной библиотеки РС (Я) составляет более 1,6 млн экземпляров, который включает литературу на русском, якутском языках, языках коренных малочисленных народов Севера.

Библиотека обслуживает более 50 тыс. читателей, которым предоставляются услуги информационно-библиотечного, справочно-библиографического обслуживания, в том числе государственные услуги доступа к электронным каталогам и базам данных и оцифрованным документам из библиотечного фонда.

Электронная библиотека включает копии документов, представляющих особую ценность и актуальность. На сегодняшний день в контенте более 64 тысяч различных документов оцифрованного фонда Национальной библиотеки РС (Я), а также удалённые подписные базы данных.

На базе библиотеки создан Межрегиональный информационный Центр документального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который возглавляет и координирует работу библиотек северных регионов России по созданию Межрегионального сводного каталога.

В составе библиотеки работают «Детская Точка кипения — Центр чтения», Николаев-центр, созданный как библиотека — архив первого Президента Республики Саха (Якутия) в с. Октёмцы Хангаласского района.

История Национальной библиотеки РС(Я), являющейся подведомственным учреждением Министерства культуры и духовного развития РС(Я), начинается с 14 сентября 1925 года, когда было принято постановление расширенного совещания при Совете Народных Комиссаров ЯАССР о создании Якутской государственной национальной библиотеки.