Национальная библиотека Якутии продолжает Великий план Платона Ойунского

Проект «100 интервью о будущем Якутии» инициирован Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) при поддержке Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Цель проекта — в преддверии празднования 100-летия образования Якутской АССР сформировать коллективное видение будущего, вдохновившись произведением «Великий столетний план» одного из основателей республики, писателя, философа Платона Алексеевича Ойунского.

«Великий 100 летний план П.А. Ойунского — это великолепное семистраничное произведение…Прочитав его, вы убедитесь, насколько был прозорливым один из основателей нашей республики, исключительно интеллектуально, философски смотрел, размышлял и по десятилетиям расписал, как будет развиваться наша республика вплоть до 2027 года. Он написал это произведение в 1927 году, сто лет тому назад. В этом произведении четко видны взгляды, мировоззрения, направления философских мыслей автора…» — первый президент Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаев

Продолжая эту тему, мы реализуем проект «100 интервью о будущем Якутии».

С ноября 2020 года писатели, философы, ученые, экономисты, общественные и государственные деятели в формате видеоинтервью размышляют о будущем народа, республики, о том, каким будет мир через 100 лет.

Собранные видеоинтервью на двух государственных языках Республики Саха (Якутия) будут доступны для широкого круга пользователей на портале 100интервью.рф. В 2022 году на их основе будет издана электронная книга. Далее планируется расширение проекта — каждый может присоединиться к проекту, «включиться» в коллективное послание, оставить свою видеозапись на сайте проекта с ноября 2022 года.

Презентация проекта состоится 29 апреля в 15:00 часов в Республиканском Медиа-центре по адресу ул. Орджоникидзе, 31. Справки по телефону 89244619516