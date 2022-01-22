Национальная библиотека оригинально поздравила Ил Дархана

На сайте Национальной библиотеки РС (Я) представлена виртуальная выставка «Якутия, вперед: цитаты главы РС (Я) Айсена Николаева».

Сегодня, 22 января, свой 50-летний юбилей отмечает глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ.

На сайте Национальной библиотеки Якутии nlrs.ru представлена виртуальная выставка «Якутия, вперед: цитаты главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева».

В виртуальной экспозиции представлены фотографии пресс-службы правительства РС (Я) и фотографов Анатолия ШЕСТАКОВА, Андрея СОРОКИНА с обзором цитат главы региона по основным социально-экономическим вопросам, о книге и чтении, культуре и спорте, также цитаты, посвященные Году Матери, объявленного в 2022 году.