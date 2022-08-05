На якутских газовых месторождениях строятся новые разведочные скважины

Компания «Газпром недра» проводит бурение четырех разведочных скважин на нефтегазоконденсатных месторождениях в Якутии: двух на Чаяндинском и по одной на Тас-Юряхском и Соболох-Неджелинском.

Таким образом, реализуется комплексный план, предусматривающий создание мощностей, связанных с добычей, транспортировкой и переработкой газа, поступающего с месторождений Якутского центра газодобычи.

Пока идет разведочное бурение, со всех скважин будет отбираться керновый материал, на основе которого специалисты изучат свойства пластов с углеводородами и проведут геомеханическое моделирование. В комплексе будут производиться и геофизические исследования.



По словам генерального директора ООО «Газпром недра» Всеволода Черепанова, проведение геологоразведочных работ в Якутии является важной частью реализации мероприятий, предусматриваемых Восточной газовой программой. В результате будут созданы новые центры газовой промышленности на востоке страны. Проекты, которые начала компания в этом году, связаны с уточнением перспектив нефтегазоносных пластов месторождений. Кроме того, выше станет степень разведанности целевых горизонтов.