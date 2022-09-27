На территории Якутии ежегодно добывается около 600 волков, тогда как оптимальной была бы цифра добычи более одной тысячи голов. Вопрос по регулированию численности хищников является одним из проблемных. Об этом рассказал руководитель Департамента охотничьего хозяйства и ООПТ Минэкологии республики Дюлустан Дьяконов, сообщает ИА YakutiaMedia.

По мнению Дюлустана Дьяконова огромные территории республики, труднодоступность не позволяют в полной мере проводить мероприятия по регулированию численности волков. Также он отметил, что в результате работы Департамента увеличили размер субсидии за добычу одного волка до 30 тысяч (ранее было 20 тысяч рублей), установлен порядок внеочередного получения разрешения на добычу диких копытных.

«Вопрос с ведением охоты представителями коренных малочисленных народов Севера остается недостаточно урегулированным. В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», представители КМНС имеют право охотиться свободно, без разрешений. Наше ведомство со своей стороны уполномочено проставлять отметки в охотничьих билетах, удостоверяющее право охоты без разрешений. Однако, из-за противоречий в определении и правовой нерегулированности этих вопросов, мы до настоящего времени не имели права проставлять данные отметки. В связи с внесением изменений в Порядок выдачи охотничьих билетов, Министерством начнется работа по проставлению отметок, при этом возникает угроза сохранения охотничьих ресурсов, особенно в отношении диких копытных», — рассказал Дьяконов.

Департамент работает с федеральным центром, которая дает свои плоды — один из которых — увеличение квот на охоту в несколько раз.

«Мы добились, чтобы начало срока охоты на лосей передвинули с 1 октября на 15 сентября, потому что условия для охоты диктует сама жизнь в Якутии. В основном среди охотников республики практикуется охота на лося с собаками и лошадьми. Раньше многие уходили охотиться нелегально с 15 сентября. Также появилась возможность корректировать сроки охоты на турпана и устанавливать районы республики, где можно проводить охоту на турпана. Традиционный вид охоты на зайца и куропатку с применением петли раньше был разрешен только в арктических и северных районах республики, теперь она разрешена на всей территории республики», — поделился руководитель департамента.

Департамент запустил программу по изучению Хараулахского барана при поддержке общественной организации “Клуб горных охотников”. «По результатам изучения численности и биологических особенностей, мы хотим установить оптимальное количество квот добычи, дать возможность якутянам охотиться на него и создать условия для развития охотничьего туризма».