На территории офиса распустились капризные розы и элегантные гладиолусы

В рамках дней города Якутска Управа Промышленного округа подвела итоги конкурса по озеленению и благоустройству «Зеленый кубок столицы». Дипломом участника «За лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление территории офиса АО «Теплоэнергосервис» награждена комендант группы хозяйственного обеспечения Отдела материально-технического снабжения АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) Сара Степичева.

Будучи уроженкой солнечного Ташкента, Сара Николаевна привнесла южный колорит во флористический дизайн территории офиса предприятия, у входа распустились капризные розы и элегантные гладиолусы. «Все время вспоминается мой родной дом, где вдоль тротуара росли чайные розы, а к школе мы срезали шикарные гладиолусы. Я в 1976 году приехала с семьей в г. Якутск, где проживаю до сих пор и ни разу не пожалела, что живу в краю вечной мерзлоты. Люблю сажать, хоть у меня нет своего участка, зато на территории офиса, как на своем родном, стараюсь создать красоту, чтобы глаз радовался!».

Из года в год, как построили новое здание офиса Исполнительной Дирекции, Сара Степичева с любовью высаживала по периметру участка саженцы акации, рябины, потом появились березки и сосны, а нынче из Алданского филиала Общества привезли голубые ели, которые красуются вдоль изгороди. Три саженца яблони, высаженные нынче Сарой Николаевной, к следующему юбилею АО «Теплоэнергосервис» дадут первые цветы.