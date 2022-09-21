На съезде учителей обсудят развитие якутского языка

К 30-летию принятия закона республики «О языках в Республике Саха (Якутия)» с 24 по 25 ноября состоится второй съезд учителей, где обсудят обновление учебных планов по развитию якутского языка. Об этом ЯСИА сообщила председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева.

«Съезд примет документ государственного значения, который улучшит состояние якутского языка. Всё начинается со школы. Мы должны сделать всё возможное, чтобы население понимало важность сохранения родного языка. На мой взгляд, необходимо поднять вопрос высокой фиксированной заработной платы учителей якутского языка. Если исчезнет язык – исчезнет народ», – отметила народный депутат Якутии.

Как рассказала Елена Голомарева, к 30-летию принятия закона республики планируется открытие Центра цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии на базе Национальной библиотеки республики. Напомним, закон «О языках в Республике Саха (Якутия)» был принят постановлением Верховного Совета Республики Саха (Якутия) от 16 октября 1992 года. Настоящий закон устанавливает правовые основы функционирования и развития языков в республике, обеспечивает языковой суверенитет народов и личности.