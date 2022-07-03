На что родители направляют капитал «Детей столетия» Якутии

В Якутии за первое полугодие родилось более 5,3 тысяч детей

За шесть месяцев юбилейного для республики 2022 года родилось 5 375 детей – 2810 мальчиков и 2565 девочек. Все они получат по 100 тысяч рублей капитала «Дети столетия», учреждённого Главой Якутии Айсеном Николаевым для малышей, родившихся в год 100-летия Якутской АССР.

В июне 2022 года родилось 978 детей: 526 мальчиков и 452 девочки.

По состоянию на 1 июля 2022 года принято 3609 решений о предоставлении права на целевой капитал «Дети столетия».

Наиболее популярными направлениями использования капитала «Дети столетия» для детей продолжают оставаться улучшение жилищных условий и приобретение транспортного средства.

369 заявителей распорядились средствами целевого капитала на общую сумму 35 млн 400 тысяч рублей.

Родители направили средства целевого капитала «Дети столетия» на улучшение жилищных условий – 256 заявлений, приобретение транспортного средства – 108 заявлений. Три семьи решили использовать средства на развитие подсобного хозяйства, две семьи открыли вклады на имя ребёнка.

Напомним, оформление и получение средств целевого капитала «Дети столетия» по поручению Айсена Николаева максимально упрощены, а перечень использования средств – расширен.

Целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей выдаётся всем детям, рождённым (усыновлённым) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии, а также — получить свидетельство о рождении ребёнка в органах ЗАГС.

Для оформления целевого капитала родителям не нужно писать заявление. Он назначается проактивно, на основании сведений о рождении ребёнка. Семьи, получившие уведомление о предоставлении права на целевой капитал, могут подать заявление следующими способами:

— посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления;

— лично в Управление социальной защиты и труда при Минтруде РС(Я) по месту жительства (пребывания) либо фактического проживания;

— посредством портала госуслуг.

Средства целевого капитала можно направить на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства, семейный отдых по Российской Федерации. Также средства могут быть направлены на размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребёнка, на получение образования ребёнком, оказание ребёнку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе за пределами республики, включая оплату проезда ребёнка и сопровождающего его лица, приобретение лекарственных препаратов и средств, на развитие личного подсобного хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники, на страхование жизни и здоровья ребёнка.