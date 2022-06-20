20.06.2022
14:15
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Национальные проекты

Молодые медики выбирают ФАПы!

ФАПы, открывающиеся в Якутии в рамках модернизации первичного звена Нацпроекта «Здравоохранение», это не только достойные условия для лечения пациентов, но и фактор привлечения в сельскую медицину новых специалистов. Именно так произошло в алданском поселке Якокит.

О своем новом месте работы выпускник Уральского медицинского колледжа (Екатеринбург) фельдшер Сергий Боярских рассказывает с удовольствием. Модульный фельдшерско-акушерский пункт общей площадью 107 кв.метров в Якоките появился в 2019 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Именно сюда медики переехали из ветхого здания 1980 года постройки, стены которого давно опоясали трещины.

В новом ФАПе, оснащенном медицинской мебелью и необходимым оборудованием, для первичной медицинской помощи больным предусмотрено все.

— Есть помещение для приема пациентов, процедурная, перевязочная, санузел. ФАП, что немаловажно для сельской  местности,  полностью благоустроен: подведены водоснабжение и канализация,  есть автономное отопление и электричество,  телефон, — рассказывает Сергий Михайлович.

В сложных ситуациях на помощь всегда готовы прийти более опытные коллеги в Верхнем Куранахе и Алдане. Под рукой у молодого фельдшера и Интернет – ФАП к нему подключен.

Трудности, связанные с жизнью в небольшом поселке, медика не пугают. Да, не всегда бывает легко добраться до райцентра – приходиться договариваться с односельчанами о машине. Но все проблемы, считает Сергий, преодолимы, если есть желание работать.

— В Якутии я оказался, в общем-то, случайно. В прошлом году приехал сюда в гости, влюбился в местную природу, рыбалку и – решил остаться. Можно сказать,  мечтал пожить где-нибудь у речки, в небольшом селе. А тут оказалось, что нужен фельдшер в поселок Якокит.  Так и все и сложилось, — рассказывает Сергий.

Несмотря на то, что жителей в Якоките не очень много – около 300 человек, дел  хватает. С утра прием больных в ФАПе, после обеда – обход по адресам: капельницы, уколы…

— Ежедневно на прием приходит 2-3 пациента. В поселке  немало людей пожилых, поэтому наиболее частые обращения – это гипертония, болезни суставов, связанные с возрастными изменениями, а также сезонные заболевания и т.д. В последнее время участились случаи укусов клещами. Только за май–июнь от этого у нас пострадали 4 ребенка, — говорит Сергий Боярских.

Впрочем, бывают и ситуации куда более серьезные, и тут молодому специалисту очень помогает первичная аккредитация «Скорая и неотложная помощь», которую он прошел. Однажды, например,  экстренное участие медика потребовалось жителю Якокита с хронической  болезнью легких — у него случился приступ удушья, и только грамотная медицинская помощь, которую  ему оказал фельдшер Сергий Боярских, по сути, спасла человеку жизнь.

И это лишний раз доказывает, что любые вложения в медицину таких вот маленьких и отдаленных населенных пунктов, как Якокит, поистине бесценны.

Фото: Пресс-службы Минздрава РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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