Мой эко-путь — Зеленый рай. Планируй, действуй, претворяй!
Вот и отгремел салют в честь юбилейного Дня города Якутска. В рамках дня рождения любимого города были проведены множество мероприятий на различных площадках самой северной столицы — форумы, фестивали, выставки, конкурсы…
Наша экологическая компания «Салон цветов и флористики «ЗЕЛЁНЫЙ РАЙ» принимала участие с 8 по 10 сентября на форуме «Якутск — 4.0.0. Старт» по двум дискуссионным площадкам: «Трансформации инфраструктуры: мировые стандарты» и «Якутск — город идей и возможностей для каждого». По резолюции форума должна быть разработана программа развития города Якутска на 10 лет — к встрече 400-летия г. Якутска.
На форуме был подведен итог грантового конкурса «Зеленый кубок города». Мы хотим искренне поздравить МО Центральный округ г. Якутска в лице главы округа Дины Олеговны Николаевой с вручением переходящего «Зеленого кубка» города! Нам отрадно, что наше сотрудничество обвенчалось успехом
Фото с кубком . Аммосов В.В, директор СЭГХ, Тихонова А.Н., директор экологической компании «Зелёный Рай» Николаева Д.О, глава МО ЦО, Тимофеева М.И., журналист
Экологическую компанию «Зелёный Рай» включили в список лучших предприятий города, и пригласили принять участие на выставке. На выставке достижений, кроме нас, Центральный округ (МО ЦО) города Якутска представляли Государственный цирк РС(Я), ООО «Инвест-бизнес-лизинг».
Нашу выставочную эскпозицию, посвящённую 13-летию деятельности салона «Зелёный Рай», отметили Дипломом ll места от имени окружной администрации города Якутска в номинации «ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЯРМАРКИ».
Свой знаменитый эко-фреш коктейль из живых молекул, под названием «Зеленый город», мы презентовали на Фестивале уличной еды «Вкусноград — 2022», организованный Департаментом предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации «город Якутск» и «Ассоциацией гостеприимства РС (Я)», где принимали участие крупные пищевые заведения города.
Жюри и администрация города отметили нашу экопродукцию, выращенную без химических добавок, фирменную садовую землянику , эко-фреш коктейль по авторскому рецепту . В итоге, стали обладателями сертификата в номинации «Лучшая уличная еда».
Фото с Аржаковым В.В. с заместителем мэра по внешним связям
Были очень рады увидеть на нашей площадке мэра города Евгения Николаевича Григорьева и заместителя мэра по внешним связям Владимира Владимировича Аржакова, которые сделали акцент на перспективности нашей эко-просветительской деятельности и миссии для дальнейшего глобального развития нашего города!
Вот с такими успехами, приятными для нас, мы встретили юбилей нашего города. Мы верим, что к 400-летию Якутска город будет утопать в зелени, озера и пруды станут чище, экосистема горожанина изменится в лучшую сторону!
Найди себя!
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