Мой эко-путь — Зеленый рай. Планируй, действуй, претворяй!



Вот и отгремел салют в честь юбилейного Дня города Якутска.​ В рамках дня рождения любимого города были проведены множество мероприятий на различных площадках самой северной столицы —​ форумы, фестивали, выставки, конкурсы…​

Наша экологическая компания «Салон цветов и флористики «ЗЕЛЁНЫЙ РАЙ» принимала участие с 8 по 10 сентября на форуме «Якутск — 4.0.0. Старт» по двум дискуссионным площадкам: «Трансформации инфраструктуры: мировые стандарты» и «Якутск — город идей и возможностей для каждого». По резолюции форума должна быть разработана программа развития города Якутска на 10 лет — к встрече 400-летия г. Якутска.

На форуме был подведен итог грантового конкурса «Зеленый кубок города». Мы хотим искренне поздравить МО Центральный округ г. Якутска в лице главы округа Дины Олеговны Николаевой с вручением переходящего «Зеленого кубка» города! Нам отрадно, что наше сотрудничество обвенчалось успехом

Фото с кубком . Аммосов В.В, директор СЭГХ, Тихонова А.Н., директор экологической компании «Зелёный Рай» Николаева Д.О, глава МО ЦО, Тимофеева М.И., журналист

Экологическую компанию «Зелёный Рай» включили​ в список лучших предприятий города,​ и пригласили принять участие на выставке. На выставке достижений, кроме нас, Центральный округ (МО ЦО) города Якутска представляли​ Государственный цирк РС(Я), ООО «Инвест-бизнес-лизинг».​

​ ​ Нашу выставочную эскпозицию, посвящённую 13-летию деятельности салона «Зелёный Рай», отметили Дипломом ll места от имени окружной администрации города Якутска в номинации​ «ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЯРМАРКИ».

​ ​ ​Свой знаменитый эко-фреш коктейль из живых молекул, под названием​ «Зеленый город»,​ мы презентовали на Фестивале уличной еды «Вкусноград — 2022», организованный Департаментом предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации «город Якутск» и «Ассоциацией гостеприимства РС (Я)», где принимали участие крупные пищевые заведения города.

Жюри и администрация города отметили нашу экопродукцию, выращенную без химических добавок, фирменную садовую землянику , эко-фреш коктейль по авторскому рецепту . В итоге,​ стали обладателями сертификата в номинации «Лучшая уличная еда».

Фото с Аржаковым В.В. с заместителем мэра по внешним связям

​ ​ Были очень​ рады увидеть на нашей площадке мэра города Евгения Николаевича Григорьева и заместителя мэра по внешним связям Владимира Владимировича Аржакова, которые сделали акцент на перспективности нашей эко-просветительской деятельности и миссии для дальнейшего глобального развития нашего города!

​ ​ ​ Вот с такими​ успехами, приятными для нас, мы встретили юбилей нашего города. Мы верим, что к 400-летию Якутска город будет утопать в зелени, озера и пруды станут чище, экосистема горожанина изменится в лучшую сторону!

Найди себя!