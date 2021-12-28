Мобильные медкомплексы получили райбольницы Якутии

В преддверии Нового года центральные районные больницы Алданского, Верхневилюйского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов получили новые передвижные медицинские комплексы. Специализированные автотранспортные средства приобретены по национальному проекту «Здравоохранение», на эти цели из бюджета республики было выделено 235 млн рублей.

Сегодня, 28 декабря, ключи от новых передвижных комплексов главным врачам центральных районных больниц 11-и улусов республики вручил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

«Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» при поддержке правительства РФ наша республика получила замечательные мобильные медицинские комплексы, которые позволят качественно улучшить оказание медицинской помощи в отдалённых сельских наслегах. Это событие знаменует окончание Года здоровья. Я уверен, что и в дальнейшем в рамках Десятилетия здоровья мы продолжим делать всё для того, чтобы наша медицина была максимально приближена к людям и доходила до каждого жителя республики вне зависимости от того, проживает он в городе или в самом отдалённом наслеге арктического района», — сказал Айсен Николаев.

Глава республики выразил слова благодарности всем медицинским работникам за самоотверженный труд и высокий профессионализм, спасение жизни и здоровья сотен и тысяч якутян, в сложнейших условиях пандемии коронавируса.

Передвижные медицинские комплексы сконструированы на базе «КАМАЗ». Они оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, автоматическими анализаторами гемоглобина, глюкозы и холестерина, гинекологическими креслами.

«Мы очень рады, что с получением этих передвижных медицинских комплексов, которые также можно назвать «поликлиниками на колёсах», в разы повысится качество и доступность оказания первичной медико-санитарной помощи жителям сельских, отдалённых и труднодоступных наслегов. Основная задача здравоохранения в современных реалиях, это скорее даже не лечение болезни, а её профилактика. Потому что при проведении профилактических осмотров и диспансеризации мы всё чаще выявляем факторы риска развития болезни, и тем самым помогаем людям предотвратить заболевание. Уверена, что в этой работе нам большую помощь окажут новые передвижные комплексы», — отметила главный врач Нюрбинской районной больницы Наталья ПАВЛОВА.

Отметим, что в течение января 2022 года такие передвижные медицинские комплексы поступят для центральных районных больниц Верхоянского, Ленского и Усть-Майского районов.