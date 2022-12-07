Мини Мисс Якутяночка-2022: в финале 11 девочек со всей Якутии!

Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых сообщает о завершении первого этапа II Ежегодного республиканского конкурса красоты и таланта «Мини Мисс «Якутяночка — 2022».

Конкурс стартовал в Международный день девочек — 11 октября 2022 года. Первый этап проходил в дистанционном формате. Заявки на участие подали 34 девочки из разных уголков нашей республики.

Финал конкурса состоится 8 декабря в 15.00 ч в Малом зале Государственного цирка Якутии. В нем примут участие 11 девочек в возрасте от 7 до 12 лет.

«Мини Мисс «Якутяночка» – это прежде всего праздник детского таланта, красоты и обаяния ребенка. Его цель – помочь раскрыть таланты, творческий потенциал каждой участницы. А еще это радостное событие для всей семьи. Каждая участница с самых первых дней чувствует поддержку родных и близких. К тому же подготовительный этап, совместные переживания детей и родителей еще больше объединяют семью, дарят немало счастливых мгновений.

В этом году финал «Мини Мисс «Якутяночка» проходит в очном формате. Для организаторов большая радость, что финалистки из отдаленных улусов смогли найти возможность приехать в Якутск.

Это наши юные принцессы Нарыйаана Иванова, ученица 2 класса Мэйиской школы Верхневилюйского улуса и Айлина Асекритова, ученица 2 класса Берелехской СОШ с. Чкалов Аллаиховского улуса.

Чтобы принять участие в конкурсе Айлина преодолела тысячи километров. «Из Чкалова до Чокурдаха на снегоходе, потом на самолете. Радуемся, что выдалась летная погода,» — сообщает мама Мария Павловна и признается, что участие их дочери в конкурсе красоты и таланта «Мини Мисс «Якутяночка — 2022»» для маленького северного села стало настоящим событием.

Айлина Асекритова

Второй год одним из заданий конкурса является написание сочинения на тему «Мое доброе дело». Дети делятся своими, казалось бы, маленькими, но в то же время очень нужными добрыми делами, семейными традициями, наполненными теплом и светом. С таких семей можно брать пример.



Посылки добра от семьи участницы Дарьи Найда

В семье Дарьи Найда, ученицы 3 «В» класса СОШ № 15 есть замечательная традиция шить с мамой мягкие игрушки и отправлять их детям, попавшим в трудную ситуацию. Дарья с большим желанием рисует открытки, помогает маме собирать посылки «добра». Семья Найда с прошлого года дружит с благотворительным фондом из Улан-Удэ, активно участвует в акциях фонда «Харысхал».

Виолетта Никитина

Интересной и доброй традицией поделилась Виолетта Никитина, ученица 6 «Е» класса СОШ № 31. Второй год в День защиты детей Виолетта устраивает настоящий праздник у себя во дворе. Готовит сладости для детворы, проводит конкурсы, викторину и танцы под веселую музыку. Про таких как наша участница говорят «душа компании», затейница и активистка. Будь то помощь бездомным животным, увлечение танцами, первые шаги в качестве аниматора — все начинания дочери активно поддерживают родители. Поэтому у Виолетты все получается легко, удачно, на «Ура!».

Отметим, что все родители участниц конкурса «Мини Мисс «Якутяночка — 2022» на удивление увлеченные и неравнодушные люди.

Семья Есении-Саманы Анисимовой, ученицы 2 класса СОШ № 7 ежегодно участвует в благотворительных мероприятиях. Это «Корзинка добра», во время которой собирают вещи для семей, попавших в трудную ситуацию, «Помоги ближнему» — акция ко Дню пожилых. Также семья Анисимовых не осталась в стороне от движения и внесла свою финансовую лепту в поддержку мобилизованных, сшила солдатам из Якутии обереги.

Карина Лузянина

В каждом детском сочинении «Мое доброе дело» девочки поднимают вопрос помощи бездомным животным, птицам, оставшимся на зимовку, поддержки и уважительного отношения к старшему поколению. А вот в семье Каролины Тумусовой, ученицы 1 «В» класса Гимназии Центра Глобального образования приучают детей с ранних лет экономить бумагу, бережно относиться к воде и даже делать первые шаги в таком важном деле как переработка мусора. Вот такое осознанное, современное воспитание. Молодцы родители!

В преддверии финала конкурса мы желаем участницам, родителям и руководителям удачи, замечательного праздничного настроения. Пусть конкурс «Мини Мисс «Якутяночка — 2022» принесет всем только радость, позитивные эмоции и оставит самые приятные воспоминания.