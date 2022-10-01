Меры поддержки семей мобилизованных будут распространены и на родных контрактников

Глава Якутии Айсен Николаев поручил распространить меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, на семьи военнослужащих и граждан, заключивших в добровольном порядке контракты, принимающих участие в выполнении специальных военных задач в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, с 24 февраля 2022 года. Об этом в ходе передачи «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» сообщила вице-премьер Правительства республики Ольга Балабкина. «Во время встречи Главы Якутии Айсена Николаева с матерями и женами военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, прозвучало предложение распространить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников-добровольцев. Глава поддержал предложение, дал поручение Правительству», – сказала Ольга Балабкина. Напомним, своим указом Айсен Николаев установил меры поддержки семей военнослужащих и граждан, мобилизованных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации. Это оказание единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей; освобождение от платы за посещение детского сада и бесплатное питание учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях в период военной службы по мобилизации родителя или законного представителя; предоставление детям в возрасте от 6 лет до 18 лет бесплатных путёвок в детские оздоровительные лагеря; целевое бесплатное обучение в вузах и ссузах за счёт средств государственного бюджета республики, установление повышенных стипендий учащимся в высших и средних профессиональных учебных заведениях в период военной службы по мобилизации родителя и предоставление санаторно-курортного лечения родителям военнослужащего. «Все меры поддержки будут доступны в едином суперсервисе по принципу «одного окна» через МФЦ, а также в проактивном режиме через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) e-yakutia.ru после того, как мобилизованные мужья, отцы или сыновья будут зачислены в ту или иную воинскую часть», – пояснила Ольга Балабкина. Меры поддержки будут предоставляться органами социальной защиты, образовательными учреждениями и учебными заведениями. В настоящее время Правительством разрабатываются Порядки предоставления данных мер поддержки, которые планируется принять в кратчайшие сроки. Информация об утверждении нормативных актов будет размещена в средствах массовой информации. Кроме того, по вопросам, связанным с оказанием мер поддержки семьям военнослужащих можно обращаться по телефону горячей линии «122».