Матери Якутии организовали акцию в поддержку детей Донбасса

Делегаты XV Съезда женщин Якутии и II Дальневосточного женского форума сегодня, 3 марта инициировали акцию «Матери Якутии – детям Донбасса» по сбору гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР.

«Каждой матери больно слышать о том, что семьи из Донбасса для защиты своих детей были вынуждены покинуть родные дома и эвакуироваться в Россию. И сегодня делегаты XV Съезда женщин Якутии собрали книги, настольные игры, канцелярские товары для детишек, которые вместе со своими семьями приехали в регионы нашей страны. Мы, женщины и матери Якутии, полностью поддерживаем решение нашего президента Владимира Владимировича Путина о провозглашении ДНР и ЛНР самостоятельными республиками, чтобы сохранить нашу общую историю», — отметила председатель Союза женских организаций Якутии Анжелика Андреева.

Делегат XV Съезда женщин Якутии из Алданского района Надежда Селютина поделилась, что решение о сборе гуманитарной помощи для детей, было поддержано всеми матерями района.

«Мы надеемся, что наша посылка передаст им тепло наших материнских сердец, наших рук и у детей уже очень скоро появится возможность вернуться к обычной жизни: ходить в школу, рисовать и играть. Это самое главное для детей», — поделилась она.

Актив женских организаций республики передал Оперативному штабу #МЫВМЕСТЕ, созданного на базе Ресурсного центра добровольчества Якутии, книги издательского дома «Бичик», набор якутских настольных игр «Хабылык» и «Хаамыска», а также школьные принадлежности.

Матери Якутии выразили надежду на широкую поддержку акции по сбору гуманитарной помощи семьям из ЛНР и ДНР со стороны неравнодушных жителей республики.