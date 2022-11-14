Мать Ариана Романовского: Мой сын выполнял задания продюсера Ксении Собчак

Мать Ариана Романовского обратилась к Путину

В пятницу, 11 ноября мать Арина РОМАНОВСКОГО направила письма президенту России Владимиру ПУТИНУ, генеральному прокурору России Игорю КРАСНОВУ и министру внутренних дел России Владимиру КОЛОКОЛЬЦЕВУ. В своем обращении Мария Ариановна отмечает, что ее сын незаконно привлечен к громкому уголовному делу в качестве обвиняемого.

Возбуждение уголовного дела она считает незаконным и необоснованным. В своем обращении к главе государства Мария Ариановна пишет, что ее сын является главным редактором телеграм-канала «Тушите свет», владельцем которого является Ксения СОБЧАК.

«Никакой финансовой деятельностью в рамках проекта «Тушите свет» Кузьмин А.А. никогда не занимался, никаких переговоров не проводил, вся его деятельность заключалась только в создании материалов по заданию продюсера т.е. Собчак К.А.», — подчеркивает автор обращения к президенту.

С согласия семьи SakhaLife размещает полный текст обращения матери Ариана Романовского к президенту Путину.

Напомним, что Ариан Романовский (КУЗЬМИН) вместе с другими журналистами проходит подозреваемым по делу о вымогательстве 11 млн. рублей у главы Ростеха Сергея ЧЕМЕЗОВА. Ранее Ксения СОБЧАК заявила, что не имеет отношения к телеграм-каналу «Тушите свет». Однако, по сообщениям федеральных СМИ, задержанные по этому делу журналисты, в том числе и Романовский, сообщили, что именно Ксения Анатольевна является владелицей ресурса «Тушите свет» и предоставили контракты с ней.