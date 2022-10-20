Магомедову, бывшему владельцу ЯТЭК, грозит 24 года колонии

Вчера, 19 октября, государственный обвинитель запросил длительные сроки лишения свободы для основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова по уголовному делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств, сообщает Интерфакс.

«Окончательно прошу назначить (Зиявудину) Магомедову наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года», — заявил государственный обвинитель Михаил Резниченко в ходе прений сторон по делу в среду. Местом отбывания наказания бизнесмену прокуратура считает необходимым определить колонию строгого режима. Также для бизнесмена прокуратура запросила штраф в 1,5 млн руб.

Магомеда Магомедова гособвинение просит приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн руб.

Магомедовы, задержанные в марте 2018 года, обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. Магомеду Магомедову также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия.

В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд руб., среди них фигурирует поставка электротехнического оборудования «Нерюнгринской ГРЭС».

Генеральная прокуратура заявила иск о возмещении ущерба, причиненного государству, к Магомедовым на 5,8 млрд руб. На остальную сумму вмененного бизнесменам ущерба в ходе расследования уголовного дела были заявлены иски представителями потерпевших.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения.

Магомедовы и Якутия

Напомним, что ранее Якутская топливно-энергетическая компания принадлежала Зиявудину Магомедову. Сотрудники ФСБ даже провели обыски в ЯТЭК. Следственные мероприятия велись в рамках дела, возбужденного в отношении братьев Магомедовых.

ЯТЭК называет себя на своем сайте основным газодобывающим предприятием Республики Саха (Якутия). Кроме того, ЯТЭК — единственная компания, снабжающая газом центральные регионы Якутии.

После ареста Магомедовых в Якутске было довольно много спекуляций на тему «якутского следа» в истории. Обыски в компании «ЯТЭК», грянувшие сразу после ареста, эти слухи усилили, хотя копалось следствие в этот момент в офисах практически всех компаний, входивших в «Сумму», сообщает ИА YakutiaMedia. Оппозиционные политики Якутии и некоторые журналисты предполагали, что прежним властям республики дело Магомедовых аукнется, поскольку им припомнят скандальную продажу «Якутгазпрома», который фактически был выведен из холдинга «Саханефтегаз» и продан новым владельцем по хитрой схеме с использованием «прокладочных» ООО. Однако уже из обвинительного заключения стало понятно, что следствие не особо интересуют «дела давно минувших лет». Куда больше их занимали относительно недавние художества с подрядами на строительство в различных регионах России и поставки оборудования, в том числе на Нерюнгринскую ГРЭС.

Магомедовы не могли совершать незаконные действия без ведома и протекции руководства республики того времени, утверждает ВостокТудэй, сообщая в своих публикациях, что ниточки тянутся к прежним руководителям республики. Подробнее на ВостокТудэй.

ЯТЭК перепродан Магомедовым за долги

В 2019 г. Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), которую контролировал бизнесмен Зиявудин Магомедов, перешла к компании «А-Проперти», которая принадлежит основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну.

Напомним, что 16 января 2019 года Арбитражный суд ввел на Якутской топливно-энергетической компании процедуру наблюдения. Общий объем долгов ЯТЭК оценивается в 14 млрд рублей. Долг на сумму 7,71 млрд рублей будет переведен, кроме того, будет осуществлена уступка «А-проперти» в размере не более 550 млн рублей. Все эти решения позволили «А-проперти» стать новым акционером ЯТЭК.