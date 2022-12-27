Лучший спасатель Службы спасения: С медведями часто сталкиваемся…

Больше я другую работу не искал.

Максим Колесов признан лучшим спасателем по итогам конкурса среди подразделений республиканской Службы спасения в 2022 году, о командировках, встрече с медведями и работе экстрасенсов

Колесов Максим Афанасьевич, спасатель 2-го класса аэромобильного отряда поисково-спасательного подразделения.

От тренера до спасателя

Работаю в Службе спасения уже 11 лет. После школы поступил в Физкультурный институт ЯГУ, который успешно закончил. Получив диплом, уехал работать тренером по вольной борьбе в село Харбалах Таттинского улуса. Проработал там год, а дальше была армия, прослужил в ВДВ. Демобилизовавшись, приехал в Якутск. Работал то там, то тут, не мог долго найти себя. И вот однажды мой друг Сергей Рожин предложил попробовать трудоустроиться в Службу спасения РС(Я). До того момента об этой организации я ничего не слышал. Добивался принятия долго, прошел различные тесты и испытания, но меня все не брали, в штате не было мест. И вот однажды мне позвонили. Оказалось, что в Якутске создали ЯПСО МЧС РФ (Якутский поисково-спасательный отряд) куда ушло много людей из Службы спасения. Нас, человек десять, взяли вместо них. Вновь начались «вступительные экзамены» – мы проходили тесты, выживали в лесу, и вот наконец по прошествии двух месяцев я официально стал спасателем. Больше я другую работу не искал.

В первое время работа наша в основном состояла из решения бытовых проблем – открывали двери, помогали пожарным, врачам, полицейским. Приходилось спасать людей, лезущих в петлю, отговаривать их прыгать из окон, много всякого было. Я устроился на работу зимой, а она считается у нас более или менее спокойным сезоном, затем начался паводок и… завертелось.

Длительные командировки

Были времена, когда я в апреле-мае выходил из дома и возвращался, образно говоря, только после выпадения снега. Вроде вернулся из командировки, зашел домой, обнял жену, только сел пить чай и – снова звонок, через пару часов тебя в городе уже нет. Как только приходит вызов, мы должны в течение полутора часов уже выезжать из города. Как-то решили сходить в кино с женой. Приехали в кинотеатр, сеанс вот-вот начнется и… звонок – срочный вызов, потерялся человек. Билеты мы подарили первым встретившимся детям, я поехал в контору, а жена – домой.

Сейчас как-то поспокойнее стало, кажется, люди стали больше думать, меньше теряться, да и спасателей больше стало. Можно уже спокойно в отпуск уходить, даже летом, не дергают как раньше. Но во время работы телефон всегда должен быть включенным, хоть ночью, хоть в выходные, ты можешь понадобиться, когда угодно.

Места, где не работает компас и GPS

За эти годы я объехал почти всю республику, не был только в пяти районах. Якутия очень разная. Это тебе и горы, и поля, леса и тундра. Лес тоже бывает разный. Люди пропадают везде, вне зависимости от района. Где тяжелее искать? Да везде. Есть у нас вообще аномальные зоны, где компас перестает показывать север, а спутниковый навигатор тебя не видит. И это в лесу, где вроде не должно быть магнитных аномалий. Смотришь трекер своего пути: вот ты идешь, петляешь, потом – раз – и прямая линия через несколько сот метров или даже несколько километров. Это значит, что в этом месте спутник тебя потерял и нашел через определенный промежуток и нарисовал прямую линию. Потом удивляешься, достаешь свой компас, а он крутится, не может определить, где север.

Люди ходят кругами или нет?

Есть много случаев, когда человек пропадает без вести. Никаких следов не оставляет. В основном, конечно же, имеются свидетели или те, кто знает, примерно в каком районе человек пропал. Тогда исходим из этих данных. А иногда человек просто встает и уходит. Вроде бы все вместе легли спать, но проснувшись, утром друзья его не обнаруживают.

Вот ученые говорят, что заблудившийся человек ходит кругами, это правда только отчасти. Бывают случаи, когда люди идут прямо, как стрела, и это в лесу. А бывает, что ходят кругами, и диаметр кругов совсем небольшой – от 50 до 100 метров, так и идут. В нашем лесу практически невозможно определить стороны света, то, что говорят про мох с южной стороны или меньшее количество веток на севере – это все, мягко говоря, брехня.

Экстрасенсы

В среднем за одни поиски потерпевшая сторона привлекает по пять-шесть экстрасенсов. К этому мы уже привыкли. Если поиски длительные, то их бывает и больше десяти человек. Приезжают поочередно. Так таковой существенной помощи от них за все годы моей работы не было. Они с картой работать не могут. Просто говорят, что человек находится под большим деревом. А в лесу этих больших деревьев, как грязи. Могут отправить неподготовленных людей на поиски в самые дебри. Для того, чтобы не допустить пропажи еще других людей, мы всегда держим рядом с ними спасателей. Если волонтеры решат отработать вариант экстрасенса, то обязательно посылаем с ними наших работников, для контроля.

Как руководить поисками

В первый раз руководить поисками меня назначили уже через пару лет после начала моей работы. Руководитель поисков является связующим звеном между всеми участниками поисковой операции. Бывает сложно с психологической точки зрения. Нужно со всеми найти общий язык, всех организовать, проконтролировать работу. Вот приезжаешь ты в село, в котором никогда не был, а там, считай, все население выходит на поиски, тебе нужно всех их обеспечить питанием, поставить задачи, поделить квадраты, распределить по группам и приставить к ним по спасателю. В основном нас выезжает не больше десяти человек, в среднем, бывает пятеро. И каждый должен организовать работу какой-то группы местных жителей. Притом у тебя идет постоянный анализ работы. Куда дальше идти, где искать. Хорошо, когда местные власти во всем тебе помогают, тогда легче.

Ликвидация последствий стихийных бедствий

Вообще, мой основной профиль – это восстановительные и спасательные работы в зоне стихийных бедствий. Это главным образом последствия весеннего паводка. В начале паводка нас разделяют по рекам. И вот идешь ты за паводком и работаешь во всех пострадавших населенных пунктах. Если это будет Алдан, то начинаешь с Алданского района, а заканчиваешь в месте слияния ее с Леной в Усть-Алданском и Намском районах. Если Лена, то начинаешь свою работу с Ленска, а заканчиваешь в Сангаре. Бывает, что после прохождения паводка в центральной Якутии летишь бороться с последствиями затоплений на северных реках, которые к тому моменту только освобождаются ото льда.

Паранормальные явления

Такое конечно есть. Веришь ты в это или нет, но оно есть. Бывает, что дает о себе знать, где-то звуки необычные, где-то тени. Вот одних парней духи прямо преследовали, говорят, рядом совсем бегали. От этого не уйдешь. Есть и есть. Ну, мы конечно задабриваем местных духов иччи, кормим огонь, делаем подношения, стараемся без надобности не шуметь, в общем вести себя как подобает. Духи не делают отличий между национальностями и вероисповеданием людей, если захотят явить себя, то точно проявятся. Относимся к этому спокойно и стараемся не распространяться, где и что видели, а вдруг найдутся те, кто решит это проверить, потом придется и их искать (смеется).

Медведи и люди-лунатики

Всякое конечно случается. Различных животных много повидали. Особенно удивили медведи, они человека иной раз вообще не замечают до последнего момента. Вот волков мы ни разу не видели, только с вертолета. А вот с медведями часто сталкиваемся. Бывает, что ты его раньше замечаешь, а он все идет в твою сторону. Кричишь – не слышит, приходится палками и камнями бросаться, чтобы обратил на нас внимание и дальше шел по своим делам. Но бывает, что сталкиваешься нос к носу. Тогда приходится кричать и бежать (смеется). Вместе с тем при необходимости на всякий случай стараемся носим с собой карабин, и хорошо, что не приходилось им воспользоваться.

Был один интересный запомнившийся случай. Произошел он в селе Аппаны Намского улуса. Пропал человек, коневод, ушел в свою охотничью избушку и пропал. Само село находится в долине, а избушка охотничья – на сопке. Мы его искали несколько дней, следов никаких нет. И вот в какой-то день поисков снова поднимаемся на сопку, видим – человек идет, тоже поднимается. Мы его окликаем, а он не обращает на нас внимания, идет себе преспокойно. Рядом даже машины проезжали, от него ноль реакции. И вот побежал один из наших, подбежал к нему, дернул за плечо… и человек проснулся. Спрашиваем «куда идешь?», а он «наверх, меня там люди зовут». Зачем, какие люди – мы так и не смогли найти ответы на эти вопросы. Оказалось, что это человек из соседнего села, тоже просто взял и решил подняться на сопку, но зачем и почему – объяснить так и не смог. А того коневода мы так и не нашли…

В завершении хотел бы поздравить своих коллег с Днём спасателя России. Пусть любые опасности превращаются в пустяки. Пусть экстренные ситуации разрешаются лучшим образом. Пусть все остаются живы-здоровы, все потеряшки будут найдены. Коллеги, я всем желаю здоровья, уверенности, самоотверженности, успеха и доброй удачи!