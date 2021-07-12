Леонардо Ди Каприо обещал разобраться с пожарами в Якутии

На почту SakhaLife пришло сообщение от админа сайта Саха диаспора sakhadiaspora.official.

Якутянка написала знаменитому актеру, общественному деятелю и экоактивисту Леонардо Ди Каприо о ситуации с пожарами в Якутии, последний обещал разобраться с ними.

Актер пишет якутянке: «Хорошо, я услышал вас. Я и мой менеджмент посмотрим на это, затем мы поговорим с уполномоченными властями, чтобы посмотреть как мы можем помочь».

Якутянка пишет: «Сибирь умирает сейчас. Вся Сибирь надеется на вашу помощь. Вы можете пожалуйста разместить пост на своем официальном аккаунте о пожарах в Сибири?»

Актер отвечает: «Хорошо, я назначу встречу со своим менеджментом».

Якутянка отвечает: «Большое спасибо, дорогой Лео. Сибирь любит вас!»

Актер пишет: «Не за что. Спасибо за вашу любовь и поддержку, я был создан для этого. Я молюсь, чтобы все было хорошо со Сибирью».