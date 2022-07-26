Крупный отряд якутских добровольцев и три медика выдвигаются на СВО в Украину

Впервые в истории Республики Саха выдвигается крупный отряд добровольцев на специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, освобождения дружеских республик, укрепления рубежей и обороны страны.

SakhaLife стало известно, что среди сотни добровольцев имеется три медика. Нам с трудом удалось связаться с ними.

Врач ортопед-травматолог, заведующий отделения травматологии РБ N1 – Национального центра медицины Сергей ВАСИЛЬЕВ сообщил, что он и его напарник, главный врач Оленекской ЦРБ Назар ПЕТРОВ выезжают на Специальную операцию из патриотических побуждений.

— Как только мы почувствовали нашу необходимость для охраны жизни и здоровья наших соотечественников, мирных жителей и их детей, мы незамедлительно согласились вылететь на СВО. У нас с коллегами достаточный опыт для выполнения задач на Украине. Назар является врачом широкого профиля: хирург и анестезиолог-реаниматолог. Николай — опытный фельдшер с полевым опытом. Мы все охотники, — сообщил травматолог Сергей Петрович.

Хирург и реаниматолог Назар Петров добавил, что любой гражданин имеет право на волеизъявления и осуществление благотворительной деятельности.

— Скажу одну очень важную вещь. Сегодня нам всем нужно поддержать внешнюю политику главы государства ради мирного неба над нами. Мы с коллегами полностью поддерживаем Владимира Владимировича, Сергея Кужугетовича, а также руководство нашей республики. От себя лично благодарю министра здравоохранения Лену АФАНАСЬЕВУ, Ассоциацию ветеранов боевых действий Республики Саха (Якутия) за оказанное нам высокое доверие. За то, что выбрали именно нас для выполнения сверхответственной задачи — охраны здоровья сослуживцев, земляков и мирных граждан. Я знаю точно, что мы с Сергеем Петровичем выезжаем на СВО не ради заработка. Мы люди идейные. После возвращения со спецоперации, направлю половину своих «боевых» выплат на социальный проект, — резюмировал Назар Петров.

Также Назар Иннокентьевич поблагодарил своих наставников — профессора Александра ПОТАПОВА, заведующего реанимацией РБ N1 НЦМ Геннадия ГРИГОРЬЕВА и главную медсестру операционного отделения РБ N1 НЦМ Любовь СОБОЛЕВСКУЮ за практическую поддержку.

Герои поблагодарили свои семьи — за понимание.

Редакции удалось связаться с осведомленным источником, близким к минздраву Якутии, который сообщил, что Петров и Васильев являются первыми гражданскими врачами, выезжающими на спецоперацию в Украину. Прежде были единичные выезды сотрудников спецподразделений, с медицинским образованием, но не действующих врачей.

SakhaLife желает батальону якутских добровольцев и якутским врачам удачи! Берегите себя и своих сослуживцев! Возвращайтесь живыми и невредимыми!