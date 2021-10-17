Кровавая драма в больнице Якутска

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство и ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более лиц.

«По данным следствия, вечером 16 октября 2021 года в палате ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский наркологический диспансер» мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения. В результате один из мужчин скончался, четверо доставлены в медицинское учреждение с травмами, им оказывается необходимая помощь», – сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда ДВОРЕЦКАЯ.

В настоящее время на месте происшествия работают следователь и следователи-криминалисты СУ СК России по Республике Саха (Якутия). Расследование продолжается.

Как уточнили в Минздраве Якутии, пациент диспансера напал на соседей по палате. «По предварительным данным, в результате ЧП пять пострадавших, один скончался. Пострадавшие переведены в Республиканскую больницу № 2, им оказывается необходимая медицинская помощь. Приносим соболезнование родным погибшего», – сообщили в Министерстве здравоохранения республики.