Посвящается моей маме…

Коронация и благодарность Его Императорского Величества за отличные и особые труды купцу II-й гильдии П.И. Захарову

Предисловие

Впервые публикуем к вниманию широкой общественности настоящий доклад купца II-й гильдии Захарова Петра Илларионовича о поездке на Священное Коронование Их Императорских Величеств императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны, которое состоялось 14 (по старому стилю) мая 1896 года. Мы старались максимально аутентично и достоверно передать исторический текст доклада П.И. Захарова, стараясь не менять практически ничего (добавив только исторические фотографии (рисунки) и комментарии к ним периода коронации Николая II – давайте вместе с Вами пройдемся по мероприятиям и памятным местам коронации). Приводим также сам текст доклада, полученный в ГКУ РС (Я) «Национальный архив Республики Саха (Якутия)». Просим читателя с пониманием отнестись к стилистике изложения текста, поскольку прошло более 124 лет с момента излагаемых событий.

Здесь и далее по тексту использованы современные технологии устранения дефектов, реставрации фрагментов, реконструкции цвета старинных фотографий с помощью нейросетей, преимущественно с помощью технологии Vision от mail.ru.

Доклад П.И. Захарова:

Его Высокородию

Господину Якутскому Городскому Голове

Представителя г. Якутска на Священном Короновании Их Императорских Высочеств 2-й гильдии Купца Петра Илларионовича Захарова

Д о к л а д

Имею честь просить Вас Ваше Высокородие доложить в первом общем заседании Якутской Городской Думы мой доклад о том, что я был избран по протоколу Якутской Городской Думы в октябре 1895 г. ассистентом г. Якутска для поездки со своего счета на Священное Коронование Их Императорских Величеств – но Министр Внутренних Дел выставил меня представителем г. Якутска и означенную выше обязанность я исполнил благополучно.

Дальше имею честь доложить Вашему Высокородию о своем пребывании в Москве на время Священного Коронования Их Императорских Величеств:

Был в Успенском Соборе 9-го мая, в день торжественного въезда Их Императорских Величеств в Москву.

Фото № 1. Император Николай II проезжает через Триумфальную арку при торжественном въезде в Москву.

2. Был 14-го мая в день Священной Коронации и из Владимирской залы проведен внутрь Успенского собора мимо Их Императорских Величеств в патриаршую ризницу и на обед в Кремлевский дворец

Фото № 2. Торжественное шествие под балдахином императора Николая II и императрицы Александры Федоровны к Успенскому собору в день коронации на Соборной площади Кремля, заполненной зрителями, волостными старшинами губерний и нижними чинами шефских частей.

Фото № 3. Вид центральной части Успенского собора в Кремле, подготовленного к церемонии торжественной коронации.

3. Был 15-го мая для принесения Их Императорским Величествам поздравления в тронном зале Большого Кремлевского дворца.

Фото № 4. Группа горожан, военные и гражданские чины, дворцовые служащие у главного подъезда Большого Кремлёвского дворца в дни торжественной коронации.

Фото № 5. Вид тронного места в Андреевском (Тронном) зале Большого Кремлевского дворца (трон 1896 г. работы фабриканта П.А. Шмита выполнен по рисункам хранителя Оружейной палаты графа А.Е. Комаровского).

4. Был 16-го мая во Владимирском зале на вечернем выезде Их Императорских Величеств в Грановитую палату.

Фото № 6. Владимирский зал в конце XIX века

Фото № 7. Император Николай II и императрица Александра Федоровна в сопровождении августейших ассистентов и свиты, члены императорской фамилии спускаются по ступеням Красного крыльца Грановитой палаты в день торжественной коронации.

5. Был 17-го мая на торжественном представлении в Большом театре.

Фото № 8. Празднично украшенный в честь коронации Николая II фасад Большого театра

Фото № 9. В Большом театре состоялся торжественный спектакль. Давали по обыкновению 1-й и последний акты «Жизни за царя» и новый красивый балет «Жемчужина». Окончилось в 11.10 ч. (по программе) – выдержка из Дневника Николая II. Раздавали прекрасно отпечатанную программу спектакля, в виде тетради. В ней 24 страницы. Страницы программы полны прелестных раскрашенных рисунков г-жи Е.П. Самокиш-Судковской, И. Петрова-Ропета, А. фон-Гогена, А. П. Рябушкина и К. К. Первухина. Изображают они сцены из данного представления. Две в русском стиле старой живописи посвящены «Жизни за царя», четыре — балету «Жемчужина», остальные — виньетки».

6. Был 19-го мая на обеде для сословных представителей в Александровском зале Кремлевского Дворца.

Фото № 10. Александровский зал

Фото № 11. Художник Бенуа Альберт Николаевич (1852-1936). Хромолитография. 42,5 х 29,5 см. Меню обеда в Александровском зале Большого Кремлевского дворца сословиям и другим представителям 19 мая 1896 года: Суп из черепахи. Пирожки. Рыба Соль. Раковый соус. Филе говядины с кореньями. Холодное из рябчиков и гусиной печенки. Жаркое: индейка и молодые цыплята. Салат. Цветная капуста и стручки. Горячий ананас с фруктами. Мороженое. Десерт.

7. Был 21-го мая на балу Московского дворянства, удостоенном присутствием Их Императорских Величеств.

Фото № 12. Посередине площади располагался павильон (архитектор В.П. Гаврилов), где встречало его императорское величество дворянство Московской губернии.

Фото № 13. Вид празднично украшенной цветами и флагами колоннады на углу улиц Б. Дмитровка и Охотный ряд, выстроенной перед зданием Московского дворянского собрания по заказу московского дворянства к торжествам коронации.

Фото № 14. Коронационные торжества в Москве. Бал в Александровском зале Кремлевского дворца.

8. Был 23-го мая в Московской Городской думе при посещении Их Императорскими Величествами.

Фото № 15. Московская Городская дума

9. Был 23-го же мая на большом балу в Александровском зале Кремлевского дворца.

Фото № 16. Коронационный бал в Александровском зале Кремлевского дворца

10. Был 25-го мая на обеде, данном Московской Городской думой.

Фото № 17. При въезде на Воскресенскую площадь, напротив здания Московской Городской думы были воздвигнуты четыре обелиска. Обелиски окрашены в белый цвет, и каждый из них имел семнадцать метров высоты. Само здание думы, по всем архитектурным выступам было унизано молочными шкаликами.

В заключении имею честь доложить, что я удостоился получить Высочайшую Его Императорского Величества благодарность за отличные и особые труды за № 1177.

Купец Петр Илларионович Захаров

Текст доклада в оригинале:

Фото № 18, 19, 20. Доклад, написанный купцом II-й гильдии П.И. Захаровым о поездке на Священное Коронование Их Императорских Величеств в 1896 г.

Послесловие

Поездка и пребывание купца II-й гильдии Захарова Петра Илларионовича на Священном Короновании Их Императорских Величеств императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны безусловно большое историческое событие для г. Якутска (пик карьеры и жизненного успеха купца П.И. Захарова), поскольку эта сама по себе историческая веха представляющая собой смену периода правления императора Александра III на начало правления его сына императора Николая II — приведшая к крупнейшим историческим событиям и потрясениям в Российской Империи, а также в мировой истории и политике (предвещающее собой исчезновение империй Российской, Германской, Австрийской в результате первой мировой войны и последовавших за ней гуманитарных катастроф), а также граница, после которой наступит совсем другая история. Сама коронация также имеет значение для истории и культуры страны, поскольку при её подготовке были привлечены лучшие художники, оформители, артисты, а также представители только зарождающейся сферы культуры, кино и фотографии, данная коронация превзошла по роскоши и затратам все предыдущие коронации.

Своим неустанным трудом, меценатством, содействием просвещению П.И. Захаров (купец II-й гильдии) вполне заслуженно получил благодарность Его Императорского Величества «за отличные и особые труды».

Общественная организация ««Фонд» им. купца П.И. Захарова» © (авторские права принадлежат)Общественная организация ««Фонд» им. купца П.И. Захарова», включая илл., 2021 г.

По всем вопросам обращаться PetrZakharovFdn@rambler.ru

Список источников:

1. Доклад купца II-й гильдии Захарова П.И., предоставленный ГКУ РС (Я) «Национальный архив Республики Саха (Якутия)» — выражаем огромную благодарность за помощь и поддержку;

2. фотографии — https://sazikov.livejournal.com/2668.html

3. фотографии — https://spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/51768_koronaciya_nikolaya_ii_i_aleksandry_fdorovny_moskva_1896_god;

4. Фотография Успенского собора, Грановитой палаты, здание Московского дворянского собрания, Большой театр — https://humus.livejournal.com/3878827.html

5. Фотография Владимирского зала — https://rg.ru/2019/07/24/rodina-vladimirskij-zal.html

6. Фотография Александровского зала, рисунок Коронационного бала — https://rg.ru/2019/07/24/bolshoj-kremlevskij-dvorec-zaly.html

7. Рисунок бала — https://uctopuockon-pyc.livejournal.com/4252523.html

8. Страницы программы — https://basilius3.livejournal.com/23096.html