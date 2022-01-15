15.01.2022
13:42
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Якутск

«Король бродячих собак» обрел временное счастье

Волонтёры забрали его из пункта передержки и оказалось, что это вполне добродушный и весёлый пёс.🐕

Зоозащитники не собираются оставлять его себе, а планируют отправить его будущему постоянному хозяину из центральных городов России. Обещают, что «Короля бродячих собак» в любом случае не выпустят снова на опасные улицы Якутска 👍

Источник @white_bim_fund Вы его помните?
Пса заклеймили страшными словами, назвав людоедом и убийцей,приговорив сразу и безоговорочно к смерти!
Посмотрите на него! ПОСМОТРИТЕ!!!
@kusieva_zarema Спасибо!

Источник: https://www.instagram.com/white_bim_fund/
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