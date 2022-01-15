«Король бродячих собак» обрел временное счастье

Волонтёры забрали его из пункта передержки и оказалось, что это вполне добродушный и весёлый пёс.🐕

Зоозащитники не собираются оставлять его себе, а планируют отправить его будущему постоянному хозяину из центральных городов России. Обещают, что «Короля бродячих собак» в любом случае не выпустят снова на опасные улицы Якутска 👍

Источник @white_bim_fund Вы его помните?

Пса заклеймили страшными словами, назвав людоедом и убийцей,приговорив сразу и безоговорочно к смерти!

Посмотрите на него! ПОСМОТРИТЕ!!!

@kusieva_zarema Спасибо!