Конкурс для художников продлен

Творческое объединение «Культура Якутии»: «Мы решили продлить прием заявок на конкурс для художников»

Такое решение было принято по многочисленным просьбам желающих принять участие в отборочном туре выставки-конкурса «ҺӨҔҮҤ: якутский язык глазами художника».

«Заявок до сентября поступило немного, но после открытия арт-объекта «ҺӨҔҮҤ» и презентации одноименного видеоарта от студии анимации «Тундра» (можно посмотреть в сети) возрос интерес к нашим проектам, посвященным сохранению якутского языка — люди пишут, звонят, просят продлить срок приема заявок».

К тому же, по словам координатора проектов Творческого объединения «Культура Якутии» Татьяны ПАВЛОВОЙ, у художников возникла острая необходимость в этнической идентификации, точнее ее проявлении, обозначении.

«Это важно не только для художников, облекающих информацию, эмоции, чувства в символы, формы, но прежде всего для нас – зрителей. Потому мы решили дать художникам время для обдумывания идей. Есть вероятность, что наши предыдущие объявления затерялись в потоке информации, потому просим активного репоста, пересылки этого обращения» — отмечает координатор.

Прием заявок на отборочный тур продлится до 25 октября. Сама выставка планируется в ноябре в здании Национальной библиотеки РС(Я). Сейчас там идет ремонт, и одним из первых мероприятий в обновленном пространстве будет выставка, посвященная якутскому языку. Выбор места не случаен. Организаторы хотят привлечь внимание населения к чтению, в том числе на якутском языке, а, как известно, Национальная библиотека – главное хранилище литературы на родных языках в Якутии.

Национальная библиотека РС(Я) — основной партнер проектов Творческого объединения «Культура Якутии». Напомним, что создание арт-объекта во дворе библиотеки и проведение выставки-конкурса стали возможны благодаря грантам Президентского фонда культурных инициатив и Главы РС(Я).

К участию приглашаются художники-живописцы, графики, скульпторы, фотографы, видеографы, дизайнеры, студенты профильных учебных заведений. Участники из других стран, регионов РФ участвуют заочно, отправив работы почтой или транспортной компанией, доставка оплачивается участником. Автор может представить проект в любой из художественных практик, как индивидуально, так и в составе группы. Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1vIvwYa_atktWUt- QLhK9CMUAUPAgUVc_Lti8_UXgUDU/edit?usp=sharing.

Результаты отбора будут объявлены не позднее 30 октября на сайте Национальной библиотеки РС(Я) nlrs.ru, а также на страницах https://vk.com/culture_yakutia @culture_yakutia. Организатор Конкурса имеет право отклонить любую поданную заявку без объяснения причин.