Коллектив СВФУ соболезнует…

Северо-Восточный федеральный университет понес тяжелую утрату – ушла из жизни Мира Яковлевна Мишлимович, крупнейший ученый в области методики преподавания русской литературы, профессор СВФУ, автор около 200 учебников и учебных пособий, отличник народного просвещения, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный работник образования РС(Я), учитель учителей РС(Я), лауреат медали «За доброе сердце и профессионализм» и знака отличия РС(Я) «Гражданская доблесть». Продолжая традиции выдающихся методистов Якутии, Мира Яковлевна создала свою научную школу и стала признанным лидером в области методической науки. Вся ее жизнь – образец служения педагогической науке, отечественной школе, учителям-словесникам, школьникам и всем тем, кто болеет душой за русскую литературу. На общественных началах руководила более 40 лет авторским научно-методическим семинаром для учителей русского языка и литературы школ г. Якутска и пригорода. Под ее научным руководством защищено 11 кандидатских диссертаций, в том числе диссертаций слушателей-учителей этих курсов. Миру Яковлевну отличали острое чувство современности, понимание тенденций научного развития актуальных проблем методики преподавания литературы. Исследования, проводимые под ее руководством, выявили основные направления совершенствования методики преподавания русской литературы в школе, определили пути обновления содержания концепции поддержки интереса к чтению и книге. Мира Яковлевна занималась не только общими вопросами методики обучения русской литературы, она – автор оригинальной системы обучения написанию сочинения, которая изложена в известной всем учителям республики книге. Мира Яковлевна – признанный авторитет в научном мире республики и всей России. В течение многих лет она являлась внештатным лектором и 5 лет заведующим кафедрой теории и методики преподавания русского языка и литературы ИПКРО; неоднократно выступала перед учителями на выездных курсах (гг. Мирный, Нерюнгри, Ленск, Алдан, Покровск, п. Черский, Депутатский, Батагай, Чурапча), 20 лет возглавляла комиссию Министерства образования Республики Саха (Якутия) по присуждению золотых медалей по русскому языку и литературе. Более 30 лет являлась председателем жюри муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Еще одна грань дарования Миры Яковлевны проявлялась в ее профессиональном общении со студентами: ее лекции, яркие, талантливые, содержательные, вызывали неизменный интерес и знакомили с новыми подходами к преподаванию отечественной литературы в школе. Мы потеряли не только талантливого ученого, но и потрясающего человека редчайшего дара – сочетания требовательности, бескомпромиссности и в то же время доброжелательности, оптимизма и творческого вдохновения. Мира Яковлевна была человеком принципиальным, мужественным, отважным, человеком неиссякаемого трудолюбия, поразительного жизнелюбия и энергии. Находясь постоянно в напряженном трудовом ритме, она тем не менее была всегда чутка и отзывчива.

Светлую память о Мире Яковлевне Мишлимович сохранят ее коллеги, ученики, все, кому довелось знать этого удивительного человека.

Прощание с профессором состоится в четверг, 13 октября, в 11-00 в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни».