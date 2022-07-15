Климат Якутии потеплел больше, чем в других регионах России

Результаты научного исследования показали, что в населённых пунктах Якутии за последние полвека фиксируется повышение температур от 1,5 до 4,3 ℃. В среднем по республике температура воздуха стала выше на 2,8 ℃. Это один из самых высоких показателей по всей России. Как меняется климат республики, корреспонденту ЯСИА рассказал кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН Юрий Скачков.

Юрий Скачков изучает климат в Якутии и в прошлом году завершил исследование об изменениях температуры воздуха и атмосферных осадков в регионе за последние 50 лет. Анализ показал, что рост среднегодовой температуры отмечается во всех районах республики, к тому же существенные аномалии приходятся на зимний период. Больше всего потеплело в Якутске 一 на 4,3 ℃.

Также высокие показатели зафиксированы на метеостанциях: Остров Котельный — 3,9 ℃; Усть-Мома — 3,8 ℃; Джалинда — 3,7 ℃; Среднеколымск — 3,7 ℃; Черский — 3,7 ℃; Саскылах — 3,3 ℃; Сухана — 3,3 ℃; Чурапча — 3,4 ℃; Оленек — 3,1 ℃; Чокурдах — 3,1 ℃; Тикси — 3,0 ℃.

Наименьшие тренды отмечены в Алдане, Олёкминске, Югоренке и Усть-Чаркы, где повышения среднегодовой температуры воздуха составили 1,5–1,9 ℃.

Что касается данных по осадкам, то по ним, как указано в научной статье, «нет однозначности». В то же время на примере Якутска Юрий Скачков отметил, что в отдельные годы здесь были аномальные ливни, во время которых за один-два дня выпадала полуторамесячная норма осадков. Так, в августе 2006 года в столице республики фактические показатели осадков превысили норму в более чем четыре раза. При этом, по словам учёного, вечная мерзлота в естественных условиях остаётся неизменной, поэтому о катастрофических последствиях глобального потепления говорить рано. «Разрушительные процессы наблюдаются на территориях, где есть влияние человека», — подчеркнул Скачков.

Он также заметил, что многие зарубежные исследователи климата прогнозируют пессимистическое развитие событий, но он не придерживается таких взглядов. «Изменения климата существенные, процесс глобального потепления запущен, и это произошло не сегодня, поэтому что-то быстро исправить уже не получится, но нужно адаптироваться к изменениям, научиться действовать в существующих реалиях, приспособиться. Планете порядка 4,5 млрд лет, и не было никогда периода, когда климат не менялся. Та же Антарктида покрылась льдом всего лишь порядка 38 млн лет назад», — сказал учёный.