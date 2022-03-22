Какие срочные меры соцподдержки принял Айсен Николаев
Главное из сегодняшних решений главы Якутии Айсена Николаева с социальным блоком правительства
- разрешить cемьям, которым выдан сертификат на республиканский материнский капитал «Семья» (при рождении третьего ребёнка), использовать на текущие потребности до 30 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. В ближайшее время в парламент Якутии будет внесен соответствующий законопроект;
- гражданам с низкими доходами и тем, кто потерял работу после 1 марта 2022 года, оказать помощь в размере половины величины прожиточного минимума на члена семьи (не более 1,5 величины прожиточного минимума на семью);
- увеличить размер социального контракта: на ведение предпринимательской деятельности — до 300 тысяч рублей, ведение личного подсобного хозяйства — до 250 тысяч рублей;
- ускорить переобучение и подготовку граждан с последующим трудоустройством, в первую очередь, в строительной отрасли;
- расширить вовлечение граждан в оплачиваемые общественные работы в сельской местности по программам «1000 дворов на Дальнем Востоке», Формирование комфортной городской среды, Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
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