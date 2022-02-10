Как сложилась судьба кошек трагически погибшей Сарданы Слепцовой?

«Белый Бим» опубликовал пост в Инстаграм с историей кошки и двух котят, которые остались без любимой хозяйки… Им грозило усыпление, но случилось настоящее чудо и теперь все трое устроены в семьи в Санкт-Петербурге.

Котята сразу же по прилету в новый город уехали в семьи. Ну а самая трогательная, волшебная история приключилась со «взрослой кошкой». Теперь ее зовут Бусинка и у нее свой персональный хештег, по которому можно узнать подробности истории, которой поделилась ее новая хозяйка.