Как сложилась судьба кошек трагически погибшей Сарданы Слепцовой?
«Белый Бим» опубликовал пост в Инстаграм с историей кошки и двух котят, которые остались без любимой хозяйки… Им грозило усыпление, но случилось настоящее чудо и теперь все трое устроены в семьи в Санкт-Петербурге.
Котята сразу же по прилету в новый город уехали в семьи. Ну а самая трогательная, волшебная история приключилась со «взрослой кошкой». Теперь ее зовут Бусинка и у нее свой персональный хештег, по которому можно узнать подробности истории, которой поделилась ее новая хозяйка.
Наконец, хочу написать историю этих кошек.
Котика, кошку и двух котят погибшей в Якутске Сарданы Слепцовой принесли в начале января в клинику @aibolit_ykt на усыпление.
Спасибо девочкам-волонтерам @volontery_ykt за то, что забрали всех четверых.
Трое — кошка и два малыша — прилетели 1 февраля в Санкт-Петербург.
Два котёнка сразу уехали по семьям (смотрите видео в карусели). Девочку полосашку назвали Моника, а светлого мальчика — Зевс😻
А сегодня поехала в семью кошечка-шпротик. Теперь ее зовут Бусинка 🥰так что присваиваем ей персональный хештег #кошкабусинкабелыйбим
Это удивительно, но у нашей Бусинки — невероятная НОВАЯ история, которую рассказала ее новая хозяйка Лена @ellen_tomanskaya 🤞🏽хотите верьте, хотите нет, но это настоящий космос!
На этой неделе в Питер прилетит и серый котик. Он всех сильнее переживает стресс. Но мы верим и точно знаем, что совсем скоро и он обретёт дом и любящих хозяев. И да будет так!
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