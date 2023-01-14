14.01.2023
11:53
1834
Происшествия
Как потушили пожар в Урдэл парке
14 января в 09.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в ресторане Урдэл Парка. Через 9 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия был виден дым со 2 этажа и мансарды. В результате пожара огнем повреждено межэтажное перекрытие на общей площади 25 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Погибших, пострадавших нет. На ликвидацию пожара привлекались 48 человек личного состава и 10 единиц техники Якутского пожарного спасательного гарнизона, сообщает сообщает пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Пожар в Урдэл парк сегодня утром.
Фото: тгк Sakhaday
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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