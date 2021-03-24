Как нам развить креативную экономику Якутии? Стратегия «Сахабулта»

Завтра в Якутии состоится знаковое событие – распахнет свои двери Галерея народных художественных промыслов. И это первый этап важнейшей стратегии по развитию креативной экономики республики. Накануне события SakhaLife встретился с Аксиньей ШИШИГИНОЙ, первым заместителем генерального директора АО ФАПК «Сахабулт», одним из авторов идеи.

Аксинья Егоровна – образец человека предприимчивого, как говорится, в ее руках все горит. Она серьезно намерена вдохнуть огонь жизни в НХП — народные художественные промыслы, которые мы привыкли воспринимать как что-то историческое или даже музейное, достаточно далекое от нашей повседневности.

«НХП – не в музей, а в экономику!»

— Мы не считаем НХП чем-то музейным, наоборот, уверены, что это основа развития креативной экономики. Многие территории, регионы, страны обладают своей уникальностью. Если бы Франция не была такой своеобразной, кто бы туда стремился? Нам надо стать самодостаточными, тогда к нам повалят туристы. Мы очень необычны и совершенно не похожи на других, но почему-то не делаем на это ставку. К примеру, наши ученые постоянно твердят что местные ягоды, мед – абсолютно уникальны. Это конечно же, так. Но как только дело доходит до продаж… Ситуация такова, что якутский мед стоит в три раза дороже, чем алтайский. Невольно люди отдают предпочтение привозному. А когда дело доходит до договоров, выясняется, что якутский производитель не может обеспечить нужный объем, скажем, в 100 тысяч тонн. У нас, максимум, одна тонна. И все, препятствие, откат, все остается по-прежнему. Главное для нас сейчас не только на словах провозглашать, но и на деле доказать свою уникальность, ценность. Я имею в виду не в сфере искусства и культуры, там как раз все понятно, эти отрасли динамично развиваются. Я имею в виду реальный сектор — якутский уникальный производитель должен найти свое место. И тогда наша экономика получит новое дыхание, начнет развиваться, и это почувствуют сами мастера, их семьи.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в своем Послании Ил Тумэну обозначил одним из направлений развития региона НХП: «НХП – это наша идентичность, кладезь новых идей и вдохновение. Знать свои традиции, носить изделия и жить своей культурой – это еще и развитие патриотизма. Любить родину, уважать традиции, свой народ, свою семью – это разумная и осознанная жизнь. А то для нас характерно подражать и восхищаться сегодня японцами, а завтра итальянцами, но если мы и дальше будем так прыгать, то окончательно потеряем себя как народ. Федералы это поняли и решили поддержать развитие НХП, что можно развивать экономику с помощью НХП, дали направление. Есть система для развития НХП».

И первым этапом реализации является Галерея народно-художественных промыслов, созданная в коллаборации АО ФАПК «Сахабулт» (генеральный директор Михаил ПАВЛОВ) и АО «Комдрагметалл РС (Я)» (генеральный директор Александр КЫЧКИН).

— В результате этой коллаборации аренда в Галерее будет весьма льготной, в разы ниже сложившейся ставки. Для торговли в центре Якутска – это невиданно. Мы позвали мастеров, чтоб они приехали и выставили свои изделия за такую вкусную арендную плату. Но с требованием – должно быть сделано в Якутии. Есть определенные критерии для НХП: изделие должно быть сделано в месте бытования, художественно-стилистически отражать традиции местного региона и, конечно же, это должна быть ручная работа. Например, если делать в Якутии хохлому – это уже не НХП, если все штампует автомат – тоже не считается изделием НХП, — продолжает Аксинья Егорона.

Народ оказался не готов…

— Начали обзванивать мастеров. Переговоры длились нескольких недель. «Сахабулт» работает с большим количеством мастеров, около 900. Любой предприниматель, работающий в сфере торговли, подтвердит, что предложение очень выгодное, за него надо хвататься. Но… В итоге никто из мастеров не отозвался на предложение. Все они работают сами лично, руками. И сколько шапок, сюртуков, украшений может создать один человек? Какая у него производительность? Все и дальше хотели работать через нас, продавать нам – «Сахабулту», проверенному и надежному партнеру. Не вступая самостоятельно в продажи, не становясь самостоятельным участником рынка. В общем, даже предложив столь выгодную цену, мы столкнулись с трудностями по заполнению помещения. Мастеровой народ, творческие люди имеют своеобразный характер, и, оказалось, что они не готовы к подобным реформам, — заключает первый заместитель генерального директора «Сахабулт».

Опасения и страхи якутских мастеров

— Мы стараемся убедить мастеров, чтоб они начали обучать своим технологиям других. Тогда они смогут собрать команду. Для начала хотя бы из пяти человек. Мастер создает идею, дизайн, обучает, и затем люди работают по технологиям. А торговля тем временем идет непрерывно. Объемы должны быть достойными, ведь это производство.

Но наши мастерицы пока предпочитают работать по старинке, и все делать сами… У других регионов это получилось. А у нас в Якутии это как хобби, дополнительных доход, продажи через инстаграм. К лучшим мастерам выстраиваются очереди в инстаграме. Но даже если будет сто желающих, производительность ограничена.

Мастерам надо понять — чтоб двигаться в ногу со временем и получать доходы, достойные своего таланта, пришло время меняться, — считает Аксинья Шишигина.

«Мое! Не отдам!»

— Все бояться делиться технологией из страха, что ученики, прознав все необходимое, украдут идею и начнут сами создавать аналогичные изделия, став конкурентами. Поэтому мастера предпочитают замыкать все циклы на себе. Но пока мы так думаем, будем сидеть в страхе и темноте. Чем больше человек делится, тем больше получает. Мастера ведь творческие люди, они постоянно придумывают и создают что-то новое. Талантливые мастера в вечном поиске, постоянно совершенствуют свои изделия. Мир сейчас стремительно меняется, а идеи приходят молниеносно. Нас, например, копирует «Столичка», ну и ладно! Пускай копируют, а мы придумаем что-то еще, новое и интересное. Мы используем это как стимул, чтобы развиваться. Нас копируют, значит, мы лидеры! Надо использовать страх как инструмент, чтобы идти вперед, а не сидеть, предаваясь опасениям. А еще лучше, мотивироваться не страхом, а любовью. И для этого есть все предпосылки, — рассуждает ньюсмейкер.

Что делать?

— Тогда мы подумали и решили, раз мастера не хотят выставляться из-за небольшой аренды, то мы пустим их бесплатно на 6 месяцев. Со стороны это может показаться как нерациональное использование средств, ведь аренду «Сахабулт» все равно будет платить. Мол, смотрите как много у нас денег, мы ими разбрасываемся! Однако мы не считаем это бессмысленной тратой или капризом, для нас это инвестиция. Мы инвестируем в НХП, в мастеров, в саму возможность, что НХП станет опорой экономики. Пусть мастера выставятся бесплатно, попробуют встать на ноги. Не все окажутся готовыми к этому, но часть из них поймет, что можно так работать, что это реально — открыть свой магазин в центре Якутска. Наша цель, чтобы мастера стали предпринимателями. Чтобы они работали не только сами по себе, на себя, но чтоб они дали работу и другим. Создавая команду, они поддерживают других работой, доходами, идеями. И творческие люди, носители традиций из индивидуалов становятся лидерами в своем секторе экономики. Мы намеренно опшли на этот неожиданный шаг, — признается Аксинья Егоровна.

Второй этап – кластер!

— Предоставление торговых мест в Галерее на бесплатной, а позже на льготной основе – важная мера поддержки мастеров. Но не единственная. Мы планируем создать кластер с оборудованием коллективного пользования. К примеру, чтоб сделать небольшое изделие из шкуры уходит очень много времени и энергии. Чем больше мелких деталей, тем дольше и скрупулезнее труд. На одну деталь можно посвятить около четырех часов. Понятно, что стоимость такого энергозатратного изделия повышается в разы. А специальное оборудование может сделать это за 15 секунд, и стоимость понизится. Мы хотим поставить такое оборудование, чтобы упростить людям работу. Сделав на кластере «полуфабрикаты», мастера уже дома могут совершенствовать и художественно завершать свои изделия. Тогда в месяц вместо 20 штук получится 120. Такое современное оборудование стоит несколько миллионов рублей, что не по карману многим предприятиям, не то что частникам, — делится планами руководитель.

Автоматизация процесса

— Как только поставим оборудование, планируем подключить студентов. Они открытые, творческие, без ограничительных рамок и барьеров, не разучились мечтать и еще не столкнулись с суровыми реалиями. Словом, молодежь готова ко всему. И самое главное, привлечем специалистов разных специализаций, выделим места и косторезам, и швеям, и ювелирам, и стекольщикам. Пускай творят! Создают то, что и в голову никому не придет. Комбинируют разные техники и материалы. Нам нужны новые идеи. Конечно, не все идеи будут проходить. Но ведь из множества безумных идей найдется что-то гениальное, и таким образом появится популярное изделие. Также мы учитываем важность того, чтобы молодежь научилась работать как настоящая команда. Мы пригласим не только дизайнеров, но и других будущих специалистов. Один студент придумает гениальный продукт, второй напишет бизнес-план, третий займется маркетинговой стратегией. В итоге у всех троих готова дипломная работа. При желании они могут уже продвигать свой продукт. Как показывает практика, многие студенты оказываются совершенно не подготовленными. При обучении слишком много времени уделяется теории. А с нашей помощью у них появится безопасная среда, чтобы раскрыть себя, — продолжает Аксинья Егоровна.

Поддержка улусов

— Хотим развить дистанционную сеть самозанятых. «Сахабулт» уже сотрудничает с Абыйским и Нюрбинским улусами. В этом году намерены расширить географию. Будем поддерживать мастеров из улусов, чтобы они работали по нашему заказу, и затем через наши каналы продвижения будем продавать. Или закажем разные детали в улусы, а сборка уже будет здесь. Тем более, при наличии оборудования, создающего основу, будет проще. Это исходит из желания руководства «Сахабулта» финансово поддержать талантливых жителей улусов, — продолжается наш разговор.

Третий этап – экспансия!

— Удачно пройдя первый и второй этап, получим налаженный объем. И следующим шагом станет выход в другие регионы и страны. У нас часто спрашивают, почему не открываем бутик в Москве. Ответ прост – потому что у нас нет объемов, окупающих аренду в Москве.

Главное сейчас — сделать из мастеров предпринимателей, помочь им трансформироваться. И если развить это направление, появятся и необходимые объемы для продажи в других регионах.

Проект «Дорожная карта по НХП», созданная министерством культуры, прекрасный образец сохранения духовного наследия. Люди будут смотреть, созерцать, просвещаться. Но при предлагаемом подходе НХП не сможет стать повседневной частью нашей жизни. Аксинья Егоровна считает, что НХП – это не только историческая и культурная ценность, но и важнейший ресурс для развития экономики:

— Мы хотим внедрить в кластер айтишников, 3Д-визуализаторов и т.д. Ведь можно создать производство. Но для продажи необходим визуальный контент. Для продажи одежды нужны модели, стилисты, фотосессии, ролики, амбассадоры, в общем, все то, что создает определенный образ, который продает. А ведь можно еще продвигать НХП через мультипликацию, фильмы, тем более, что сейчас все стоят на ушах от якутского кинобума. И представьте какие бонусы в виде доходов может получить население если НХП продвигать через кинематографию? Если все будут развиваться сами по себе, мы будем сторонними наблюдателями, которые очень гордятся земляками. А если подойти к этому комплексно, мы все станем участниками этого захватывающего процесса, поддерживая и помогая друг другу. Например, создавая видеоигры по мотивам нашей истории, которые будут включать в себя наши традиции, особенности и т.д. Это повысит интерес к нам, станут появляться новая уникальная продукция, товары. К нам будут приезжать туристы. И все это отразится на развитии креативной экономики, — разъясняет Аксинья Шишигина.

Сахабулт — не конкурент, а лучший друг!

— «Сахабулт» иной раз воспринимают как конкурента частному бизнесу. Нас рассматривали как конкурентов фабрики «Сардана», предпринимателей, которые продают сувениры, сумки и т.д. Это странно. Мы убеждены, что «Сахабулт» — это государственное предприятие, задача которого помогать предпринимателям. Есть различные государственные программы, задачи. И как они реализуются? Через предприятия, определенные механизмы. И мы являемся одним из таких механизмов. Легкая промышленность – это настоящая засада. Со стороны кажется, что ее достаточно много. Но если смотреть на объёмы, их катастрофически не хватает. Наша задача — повысить объём. Так что мы не конкурент, а партнер. Важно интегрироваться с нами и вместе развиваться. У нас нет цели обогатиться за счет частных предпринимателей, заключая односторонне выгодные договора и наживаясь на процентах. Мы — государственное предприятие, выполняющее государственные задачи. С нас спрашивают не сколько прибыли мы получили, а какие задачи выполнили, какую пользу принесли обществу. В своих отчетах мы указываем, сколько у нас контрагентов, объёмы с контрагентами, сколько товаров мастеров мы продали, со сколькими студентами и учреждениями сотрудничали, сколько социальных проектов сделали. Таковы позиции наших основных отчетов, а не цифровые. Именно в этом наше главное отличие от предпринимателей. Словом, «Сахабулт» не конкурент, а лучший партнер, — поясняет первый заместитель генерального директора предприятия.

Мнение участника проекта

Светлана МАКСИМОВА, президент общественной организации «Сахалыы танас», участник Галереи НХП:

— Мы очень рады поддержке ФАПК «Сахабулт». Сотрудничаем с ними уже несколько лет и все это время они нас поддерживают. Мне очень отзывается именно их стратегия пути развития — не только дополнительный доход для мастеров, но и упор на качество изделий. Создание настоящих, традиционных, аутентичных вещей, что немного приостановит поток китайских товаров. Хочется, чтобы молодежь научилась распознавать наше якутское производство традиционной одежды, украшений, обуви от копий китайского производства. И то, что бесплатный период 6 месяцев – это как раз то время, когда мастер начинает понимать, пойдет у него дело или нет. По истечению полугода станет видно, кто решится на открытие своего магазина, а кто будет продолжать работать через посредника.

Открытие Галереи народно-художественных промыслов состоится в Якутске 25 марта по адресу: ул. Кирова 12, 2 этаж.