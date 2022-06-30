К аресту Саввы Алексеева причастна Сусанна Рожина — Телеграм

Ранее сообщалось, что в Якутске вчера задержали преступную группу, вымогавшую несколько миллионов у местного бизнесмена. Как сообщили якутские СМИ были арестованы представитель Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Савва АЛЕКСЕЕВ и директор Крытого рынка города Якутска Буянто ДОНДУПОВ.

Они подозреваются в вымогательстве крупной суммы у местного бизнесмена в составе преступной группы, в которую входило еще несколько человек, в том числе и граждане Узбекистана. Источник сообщил, что при задержании Савва Алексеев был в алкогольном опьянении и ему понадобилась медицинская помощь.

Сегодня в якутских СМИ и Телеграм появились новые подробности громкого ареста, а так же утверждается, что задержанные были связаны со скандальным блогером Сусанной Рожиной.

Как сообщает тгк «Якутия.Инфо», офицер ФСБ в отставке Савва Алексеев посредством директора Крытого рынка Буянто Дондупова связался с владельцем магазина «Best» в Якутске. Через свои источники в национальной диаспоре он выяснил, что у предпринимателя были проблемы с оформлением земли и строения. Алексеев, узнав это, стал угрожать бизнесмену проверками со стороны Налоговой службы, Роспотребнадзора, а также блогера Сусанны Рожиной. Подробнее: https://yakutia.info/article/205674

В феврале представитель предпринимателя Раис Фарухшин сообщил тгк Sakhaday , что «фигурантов по делу много, они находятся на свободе, а Рожина — маленькая отколотая часть верхушки айсберга, в окружении которой серьезные заинтересованные лица».

«Сусанна сдала Савву с потрохами», — сообщил источник «Якутска вечернего».