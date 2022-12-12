График ремонтных работ энергетиков на период с 13 по 25 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

ЯКУТСК:

13 декабря:

09:00-12:00 – Садовая 1, 2,5, 13, 14, 15, 17, 18, Полевая 1,3,12, Баргузинская 6, 7, 8, 12, 14, Новая 8/3, 16/12, 24, 26/1, 37/2, 38, 40, 53, Тихая 18, 27, Рубиновая 7, 21, 22, 314, Алмазная 2, 18, Покровский тр 4 км Дружный 5, Солнечная 4, 16, 60 лет Победы 5, 9, Весенняя 1, 10, И.Купала 2, Ольховая 4, Народная 8,1, Проточная 32,33, 34, Мархинская 54/6, 64/1, Семилетка 5 – 9, 11, 12, 13, Халтурина 22, 22а, 24 65, 67, 69, 71-79, Мирнинская 1–11, Портовское кольцо 2,3,6, Строителей 18, Окружная дорога 53,57, 57/2, 57/4, Лонгинова 32/7, 34, 34/2, Н-Карьерная 20, 20/3 22, 22/2, 22/2а, 22/4, 22/6, 22/14, 22/9, 29/1 – замеры напряжения, работы по техническому присоединению потребителей.

9:30-12:00 – 50 лет Октября 4/2, Труда 2, 2/1, Мординова 1, 1/1, 1А, 2, 5/1,17, Солдатова 2, 4, 5, 14, 15, 34, 48, Ефимова 2, 4 ,6, 8, 9, 10, 11, 13/1, Тихонова 4, 5 ,8, 11, Газомагистральная 29, 31, 43 – подключение кабельной линии, замена оборудования;

13:00-17:00 – Нагорная 1, 3, 11, Студенческая 2/1,4, 6, Лесная 1 –5, И.Крафта 100/1, 118/3, 124/5, 142/5, 142/5, СОТ «Речевик», Автодорожная 55/6, 57/4, 57/6, 59/6, 59/5, 59/7а, Ст. Покровский тр. 2в, 7, 15, 19, Северная 6, 9, 19, 20а – работы по техническому присоединению потребителей;

14:00-15:30 – Авиационная 1, 2/1 – ревизия оборудования.

ГОРНЫЙ РАЙОН:

17-20 декабря:

09:00-18:00 – Кептин – работы в охранной зоне ВЛ.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

13, 14 декабря:

10:00-18:00 – Ленск (Аэропорт: курсовой маяк) – работы на ВЛ.

13-17 декабря:

09:00-21:30 – Ленск (кратковременно: мкр. Спутник, Ханайдах, частично Мелиораторов, мкр. Звездный — от Пацаева до 50 лет ВЛКСМ, Звездная, Космонавтов, Комарова, склады ВВ, Ленскгаз. Длительно: Аэронавигация СВС, контейнер связи Сахатранснефтегаз, Алмазавтоматика ПРС-21, станция МТС) – работы в охранных зонах ВЛ.

18:00 – Ленск (мкр. Аэропорт, Вертолётная площадка) – работы в охранных зонах ВЛ.

15, 16 декабря:

14:30-18:00 – Ленск (кратковременно: Заозёрная, Толстого, Гагарина, Пионерская, Пролетарская, Мирнинская, Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, Чапаева, д/с «Чебурашка». Длительно: мкр. Мархинский, Чанчик, лыжная база) — работы на ВЛ.

17 декабря:

20:00-22:00 – Северная Нюя, Дорожный, Чамча, Орто-Нахара – работы в охранной зоне ВЛ.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

13 декабря:

09:00 – 12:00 – Майя (Манчаары, районный суд, частично Алданская) – работы в охранной зоне ВЛ.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

15 декабря:

11:30-15:00 – Айхал (КОС, коровник, ул. Гагарина 1, 3, 3а, 5, ул. Первый Западный 4а, 17, 47, 48а, 49/4, 51,60, 72, ДОУ № 43, ул. Гагарина 2а, 6, 6а, ул. Строителей 34, Солнечная 2а, 5, 6, 7г, 9а, 3, 11а, 12, 13а, 14, 16, 18, Южная 1а, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 25, 26, 31а, 31б, 32, 33а, 33б, Молодёжная (верхний ряд) 3, 7, 11, 15Б, 16В, 12, Молодёжная (средний ряд) 1, 2, 5, 6, 8; Молодёжная (нижний ряд) 17, 13, 9, 14, 18, Суд, м-н «Дон», м-н «Оленёк», кафе «Рандеву», СТО, Рыбный цех, СТО, ГСК «Механик») – работы в охранной зоне ВЛ;

20:00-22:00 – Заря, Тас-Юрях – работы в охранной зоне ВЛ.

17 декабря:

20:00-22:00 – кратковременно: Таас-Юрях, Заря – оперативные переключения.

НАМСКИЙ РАЙОН:

13 декабря:

13:00 – 15:00 – Тастах – работы в охранной зоне ВЛ.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

13 декабря:

14:30-15:30 – Нюрба (квартал Энергетик 1-45 нечетная сторона, магазин Эльф, гаражи, автосервис, отдел МВД) – работы на подстанции.

16 декабря:

14:30-15:30 – Нюрба (кв. Энергетик 1-45 (нечетные), м-н «Эльф», гаражи, автосервис, отдел МВД) – регулировка ПБВ.

ОЛЕКМИНСКИЙ РАЙОН:

14 декабря:

12:00-16:00 – Олекминск (пер. Загородный, К. Миллера (четные), р-н ЧТГРЭ, частично Набережная, Бекетова, пер. Строительный, Новая, городская свалка, п. Нефтебаза. пожарная часть, база «Дороги Олекмы», пер. Геологов, частично Кудрина Абагинского, пер. Энергетиков, п. Селиванова) – работы по техническому присоединению потребителей;

16:00-16:30 – Олекминск (от городского Парка до Олекминского РЭС, К. Миллера 2-38, 26а и нечетная сторона, Сосновая, пер. Автотранспортников, Приленский, Меллиораторов, Еловая, Набережная дома 52/1, 53-65, Загородная 24, 25, Пекарня (ИП Стефанчук) – работы по техническому присоединению потребителей.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

14 декабря:

12:00-15:00 – Аллага (ПАО «Вымпел», ПАО «Ростелеком-РРС», АТС Аллага, ЖКХ-ЦК Аллага, Центральная больница, Ветеринария, д/с: «Уруйэчээн», школа-сад, СКЦ им. Х. Н. Николаевой, ИП Герасимова НП-молокоперерабатывающий цех) — работы в охранной зоне ВЛ.

16 декабря:

10:00-12:30 – частично Сунтар – подключение новой КТП.

16-19 декабря:

12:00-15:00 – Мар-Кюель, Усун-Кюель, Аллага, Жархан – работы в охранной зоне ВЛ.

16-22 декабря:

10:00-14:00 – Сунтар (Санаторная ШИ-спальный корпус, детский сад, учебный корпус) — работы в охранной зоне ВЛ.

20 декабря:

12:00-16:00 – Нахара, Хордогой (ПАО «Вымпел», ПАО «Ростелеком», АТС Хордогой, АТС Нахара, ЖКХ-котельная школы Хордогой, ВОС Хордогой, котельная школы Нахара, РБ: ГПС, МПЧ, районная больница -стационар Хордогой, ФАП Нахара, Ветеринария Хордогой. д/с «Чуораанчык», «Туллукчаан», ВТЛИ-главный корпус, начальная школа, интернат, Нахаринская школа, СКЦ «Булуйээнэ», КСК «Дьулуур», «Ситис» — работы в охранных зонах ВЛ.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

13, 14, 15 декабря:

10:00-12:00 – Кескил (Зеленая 1, 2, 3, 4, 5, 7; Маеновская 1, 3, 5, 7, 9; Петра Алексеева 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62,64, 63/1, РТРС) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

13 декабря:

11:00-12:30 – Ары-Толон (А. Сыромятниковой 17, 19, 30/1; пер. Школьный 9, 11. Д/сад, ФАП 3, Школа, Гараж школы) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-15:00 – Ары-Толон (А. Сыромятниковой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 13, 14, 18, 20, 22, 22а, 24; пер. Озерный 1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ,12/2) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

14 декабря:

10:00-10:30 – Ары-Толон (Мекюрдянова 1, 1/1, 1/6, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 6, 7, 8. КСК 2, маслоцех, ФАП, МТФ) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

11:00-12:30 – Ары-Толон (А. Сыромятниковой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 13, 14, 18, 20, 22, 22а, 24; пер. Озерный 1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12/2) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:30 – Кескил (Сайлычная 1, 2, 3, 4, Озерная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Маеновская 2, 4, 6, 8, Молодежная 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, пер. Молодежный 1, 2, 3, 4, Зеленая 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33. Модуль «Балайн») – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:30-17:00 – Кескил (Леповская 1, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Дальняя 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

15 декабря:

11:00-13:00 – Ударник (Ф. Павловой 1, 1/1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 14, 17, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 62) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-16:00 – Кескил (Лесная 1, 3, 4, 5, Алданская 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Почтовая 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Таастах 1, 2, 3, 6, пер. Котельной 1, 2, 3, Петра Алексеева 7, 8, 9, почта, Сахателеком, школьная столовая, Контора ЖКХ, м-н «Кытыл», Администрация, детсад) – работы по технологическому присоединению потребителей.

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

15 декабря:

13:00-14:00 – Арылах, Бейдингэ, Окоемовка, Ус-Кель, Балаганнах – оперативные переключения.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

13 декабря:

13:30-16:00 – Покровск (котельная «РММ», Сибойл «АЗС», Заречная, дарожный пер. Иванова., Кулаковского) – допуск бригады СМО в охранную зону ВЛ;

16 декабря:

14:00-14:20 – Ой, Покровск (мкр. Селекционная) – оперативные переключения на подстанциях.

ЧУРАПЧИНСКИЙ РАЙОН:

15 декабря:

13:00-14:00 – Толон, Чепара (частично) – оперативные переключения.

В графике возможны изменения.