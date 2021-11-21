Государственному концертному оркестру Якутии — 30 лет!

Уважаемая Юлия Сергеевна, коллектив Государственного концертного оркестра Якутии! Примите самые искренние поздравления со знаменательной датой — 30-летием оркестра! Ваша деятельность — это пример высокого профессионализма, энтузиазма и беспредельной самоотдачи. Оркестр вносит большой вклад в развитие музыкального искусства в Республике Саха (Якутия), ведет активную концертно-просветительскую деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, сотрудничает с композиторами Якутии и России, является участником многих всероссийских и международных фестивалей и лауреатом международного конкурса. Генеральный директор Туйаара Пестрякова Художественный руководитель Наталья Базалева

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР ЯКУТИИ

Оркестр был основан 21 ноября 1991 года в г. Алдане, в 1995 году присвоен статус государственного. Основателем и главным дирижёром является заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Наталья Базалева. Дирижеры: Юлия Швецова, Гузель Кавюк.

С 2006 года Государственный концертный оркестр Якутии является членом Союза концертных организаций России. В 2012 году Государственный концертный оркестр Якутии вошел в состав Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г. М. Кривошапко» в качестве филиала в г. Алдане. Директор – заслуженный работник культуры РС (Я) Юлия Швецова.

В 1996 году оркестр учредил:

— Фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей, посвящённый I Великорусскому оркестру им. В. В. Андреева;

– конкурс исполнителей-инструменталистов «Радуга Севера» посвящённый I профессиональному якутскому композитору М. Н. Жиркову (2007).

В 1993 году состоялся знаменательный концерт оркестра в Колонном зале Дома Союзов в Москве, в честь открытия первого десятилетия коренных народов мира для представителей 44 стран.

В 2002 году оркестр представил Якутию в Культурной программе Международном фестивале высокой моды в КНР (г. Далянь).

В 2007 году оркестр осуществил большое гастрольное турне «Золотые звуки земли Олонхо», посвящённое 375-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Концерты состоялись в 27 городах России от Владивостока до Москвы по знаменитому Транссибу. С 2007 года оркестр принимает участие в Московском Пасхальном фестивале. В 2012 году Государственный концертный оркестр Якутии стал первым оркестром, который представил Дальневосточный федеральный округ и Западную Сибирь в Концертном зале Мариинского театра.

В 2014 году Государственный концертный оркестр Якутии представил проект «Арктика Филармонии Якутии» в Бразилии (гг. Нова-Прата и Пасу-Фунду) на двух международных фольклорных фестивалях и в Китае (г. Харбин) в рамках международной торгово-промышленной ярмарки «ЭКСПО».

Оркестр ведёт активную концертно-просветительскую деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, сотрудничает с композиторами Якутии и России.

Оркестр выступал: в Концертном зале Российской академии музыки им. Гнесиных, Светлановском и Камерном залах Московского международного Дома музыки, в Пограничной академии ФСБ РФ, Смольном Соборе, Концертном зале Мариинского театра, а также в залах ведущих филармоний страны.

Коллектив сотрудничает с музыкантами: Александр Цыганков, Михаил Горобцов, Шаукат Амиров, Александр Капитан, Николай Ляхов, Андрей Горбачёв, Дмитрий Калинин, Екатерина Мочалова, Борис Андрианов, Павел Лукоянов; дирижерами: Виктор Сухорослов, Рамил Гайзуллин, Фарук Садыков, Алексей Моргунов, Евгений Волчков; артист театра и кино Даниил Спиваковский; с вокалистами: Елена Образцова, Зураб Соткилава, Галина Шойдогбаева, Василий Овсянников, Ольга Трифонова, Евгений Акимов, Надежда Крыгина, Академии певцов Мариинского театра, Бурятии, Белоруссии, Татарстана, Украины, Ю. Кореи, КНР, Англии, Японии.

Государственный концертный оркестр Якутии участник многих всероссийских и международных фестивалей, лауреат международного конкурса.