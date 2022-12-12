Госавтоинспекция призывает увеличить дистанцию и снизить скорость

Туман. Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть «особенно внимательными»!

Госавтоинспекция г. Якутска призывает водителей и пешеходов быть осторожнее при туманной погоде.

Уважаемые участники дорожного движения! Чтобы избежать аварий, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций. Прежде всего, не превышать скоростной режим на дорогах, а пешеходам пересекать дорожное полотно только по переходам, в соответствии с сигналами светофоров.

Обязательно в период тумана соблюдать дистанцию между транспортными средствами и интервала при движении.

Не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в подобных погодных условиях практически невозможно. При проезде перекрестков и там, где есть пешеходные переходы, стоит уделять больше внимания дорожной ситуации. Перед выездом водители должны проверять состояние и исправность ветрового стекла и обдув стекла.

Пешеходов призываем быть особенно внимательными при пересечении дороги, быть предсказуемыми для водителей, и прибегать к использованию одежды со светоотражающими элементами.