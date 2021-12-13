Главный лесничий Якутии опроверг слухи соцсетей

В сети интернет появилась информация о том, что в Якутии индивидуальные предприниматели стали изготавливать сироп из можжевельника, который славится целебными свойствами. В связи с этим, некоторые жители республики выразили обеспокоенность тем, что запасы можжевельника могут быть сокращены.

Главный лесничий республики Сергей СИВЦЕВ развеял эти слухи и отметил, что можжевельник никуда не исчезнет, так как распространены они в природе достаточно широко.

«Можжевельник не относится к краснокнижным растениям и достаточно распространен в нашей республике. Заготовка можжевельника может осуществляться по договорам купли-продажи лесных насаждений для предпринимательской деятельности по установленнымпПравительством ставкам платы за древесину неосновных пород. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается по результатам электронных торгов», — пояснил он.

Также Сергей Сивцев добавил о том, что согласно статьям 11, 35 Лесного кодекса Российской Федерации граждане для собственных нужд имеют право свободно и бесплатно заготавливать ветки, ягоды и другие части можжевельника.

Справка

Даурский можжевельник (juniperus davuricaили) или вереск каменный считается вечнозеленым растением, которое относится к Кипарисовым. Этот можжевельник считается низкорослым кустарником, его веточки стелятся по поверхности земли, поэтому в высоту он не вырастает больше чем на 50 см. Растёт этот сорт также медленно, поэтому взрослым и зрелым кустом это растение становится только в возрасте 5 лет. На одном месте эта культура может расти больше 50 лет, поэтому это растение по праву считают долгожителем. В естественных условиях растёт небольшими группами, иногда одиночно на каменистых россыпях горных склонов, на гольцах, скалах, осыпях, в долинах рек, скалах морских берегов и песчаных дюнах.